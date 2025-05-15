نقابة الصحفيين: 80 جريمة ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين في نيسان الماضي

وطن: أكدت نقابة الصحفيين، ضرورة توفير حماية للصحفيين الفلسطينيين وسط استمرار الاستهداف بالقتل والملاحقة الذي تواصل عبر نحو 80 من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات في شهر نيسان/ أبريل الماضي بشكل دموي.

وأشارت النقابة في بيان صدر عن لجنة الحريات التابعة لها، اليوم الخميس، إلى إمعان منظومة الاحتلال الإسرائيلي بالقتل عبر الصواريخ وكافة أشكال البارود، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.

ولفت البيان إلى جملة من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات كان أبرزها رصد 4 حالات إطلاق نار تجاه الطواقم الصحفية، وكذلك تدمير 3 منازل لعائلات الصحفيين، واعتقال 4 صحفيين، والاعتداء بالضرب على 5 منهم، وكذلك 25 حالة احتجاز ومنع الطواقم من التغطية، وتعرض 11 من الصحفيين للغاز السام المسيل للدموع. كما شملت الاعتداءات التهديد والتحريض والشتم واقتحام المنازل والمحاكم الجائرة.

وبينت النقابة أن الاستهداف للحالة الصحفية مستمر وبزيادة واضحة في ظل المساعي الحثيثة التي تبذل من نقيب الصحفيين ولجان النقابة المختلفة، لمحاولة توفير الحماية للصحفيين من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والحقوقية ذات العلاقة.

وأشارت النقابة إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال وارتقوا شهداء منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية نيسان/ أبريل 2025، وصل إلى 212 شهيدا وشهيدة من الحالة الصحفية الفلسطينية.