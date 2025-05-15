مستوطنون ينصبون خيمة في أراضي بروقين غرب سلفيت

وطن: نصب مستوطنون، مساء اليوم الخميس، خيمة في أراضي المواطنين ببلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بنصب خيمة في المنطقة الواقعة بين الشعاب والخلايل شمال غرب البلدة، وهي أراضٍ تتعرض منذ صباح اليوم لعملية تجريف واسعة وشق الطرق التي تنفذها جرافات الاحتلال في محيط المكان، ما ينذر بمخططات استيطانية جديدة تهدد أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حتى هذه اللحظة اقتحام البلدة، وتجري عمليات تفتيش دقيقة لمنازل المواطنين، وقد حولت العديد منها إلى ثكنات عسكرية.