القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي وتتوعد بتوسيع عملياتها نصرة لغزة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وتسبب في توقف حركة المطار لنحو ساعة، وسط حالة من الهلع دفعت ملايين المستوطنين إلى الهروب نحو الملاجئ.

وفي بيان صادر عنها، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والمجازر اليومية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الخانق والوضع الإنساني الكارثي، مقابل "خذلان عربي وإسلامي".

وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية تعتبر نفسها، ومعها كل أحرار الأمة، أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تستوجب التحرك الفاعل.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية عزمها على مواصلة وتعزيز عملياتها العسكرية، مشيرة إلى استمرار فرض الحظر الجوي على مطار اللد، وكذلك الحظر البحري في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.