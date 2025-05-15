الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز بيت فوريك

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن مئات المواطنين من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، عالقون منذ ساعات على الحاجز، وسط إجراءات تفتيش وتنكيل من جنود الاحتلال.

ويعاني أكثر من 25 ألف مواطن بشكل يومي من إجراءات الاحتلال على الحاجز المذكور، وسط مناشدات للمنظمات الحقوقية والدولية والهيئات الدبلوماسية بالتدخل والاطلاع على ما يعانيه الفلسطينيون جراء حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال المدن والبلدات في الضفة.