الرئيس في ذكرى النكبة: آن الأوان لتحرك دولي حقيقي لوقف الظلم التاريخي والمأساة المستمرة بحق شعبنا

- هناك 7 مليون لاجئ داخل فلسطين ودول الجوار والعالم

- النكبة ليست قدراً محتوماً.. وحق العودة وتقرير المصير حقوق لا تسقط بالتقادم

- مستعدون لتحمّل مسؤولياتنا الوطنية في قطاع غزة كما في الضفة

- العدوان على غزة امتداد للنكبة.. والمجازر والتهجير تتواصل بعد 77 عاماً

- ندعو لمواصلة دعم الأونروا وتوفير التمويل اللازم لها لمواجهة محاولات تقويض دورها

وطن: أحيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين، الذكرى 77 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك.

وفي كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، نيابة عن الرئيس، ثمّن الرئيس قرار الأمم المتحدة التاريخي بإحياء هذه الذكرى، مشيراً إلى أنها تمثل "كارثة الكوارث" في التاريخ الفلسطيني الحديث.

وقال الرئيس إن هذه الذكرى التي مر عليها 77 عاما، مثلت كارثة الكوارث، وجرائم القتل الجماعي للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، في أكثر من 50 مجزرة موثقة، وتهجير قسري بقوة الحديد والنار لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن نحو 7 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون داخل فلسطين التاريخية وفي دول الجوار والعالم، مؤكداً أن حقهم في العودة وتقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.

وشدد الرئيس على أن إنكار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن يطمس الحقيقة أو يمحوها من الذاكرة، مضيفًا: "النكبة لم ولن تكون قدراً محتوماً لشعبنا".

وفيما يتعلق بالوضع الراهن، أشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، وما تخللها من قتل وتهجير لعشرات الآلاف من المدنيين، ليست سوى استمرار للنكبة التي بدأت قبل 77 عامًا.

وأكدت القيادة الفلسطينية، عبر منصور، استعدادها لتحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، داعياً إلى مواصلة دعم وكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم لها، في ظل المحاولات المستمرة لتقويض دورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

واختتمت الرسالة بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.