"هيومن رايتس ووتش": خطة إسرائيل في غزة ترقى إلى إبادة جماعية وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا

وطن: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة وتجميع السكان الفلسطينيين في مناطق ضيقة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، داعية إلى وقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين.

وحثت المنظمة الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 على تكثيف جهودها لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع في غزة، مشددة على ضرورة إنهاء صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية معها، بما في ذلك النظر في تعليقها.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى دعم جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من 75 يومًا، تواصل تنفيذ خطة تهدف إلى تسوية المباني السكنية وتهجير السكان إلى منطقة ضيقة توصف بأنها "إنسانية"، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف مايو الجاري.

وأضافت أن الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، نتيجة الحصار غير القانوني والتصعيد في التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر جدية، لا سيما من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.