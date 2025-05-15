إطلاق صاروخ من اليمن.. وقف حركة الطيران بمطار اللد وهروب جماعي للمستوطنين إلى الملاجئ

وطن: دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة، عقب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، في تطور أمني لافت تكرر خلال الأسابيع الماضية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن ملايين المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ فور تفعيل صفارات الإنذار، بينما أُعلن عن تعطيل جميع الرحلات في مطار اللد نتيجة التهديد الصاروخي.

وأكد السفير الأمريكي لدى الاحتلال أن البعثة الأمريكية اضطرت إلى اللجوء إلى الملاجئ، قائلاً: "خرجنا للتو من الملجأ بعد انطلاق صفارات الإنذار بسبب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن".

والأربعاء، أعلنت حركة أنصار الله، استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني".

واستهدفت انصار الله قبل أيام مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأصابوه إصابة مباشرة، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وفرار الملايين إلى الملاجئ، ثم عادوا لاحقا إلى استهدافه عدة مرات.

وقد أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخ 25 أيار/ مايو الجاري، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة، في ظل استهداف جماعة أنصار الله اليمنية لمطار اللد إسنادا للمقاومة في غزة.

وفي كلمته اليوم، شدّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ السعي مستمر لفرض حظر جوي على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنّ موقف اليمن في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبداً وهو ثابت على الدوام.

وكانت أنصار الله أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، فرض حظر على الملاحة الجوية من وإلى المطارات الإسرائيلية، اعتباراً من 4 مايو/ أيار 2025، وذلك حتى إشعار آخر.