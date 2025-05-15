مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون الطريق المؤدية الى جنوب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين، وأغلقوا الطريق المؤدية الى مناطق مسافر يطا، والبادية البدوية جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعات مسلحة من المستوطنين أغلقت بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الشمال لمناطق المسافر والبادية البدوية شرق يطا، المؤدي الى عدد كبير من القرى والخرب والتجمعات السكانية، وأشعلوا الإطارات على الطريق، وهاجموا مركبات المواطنين، ومنعوهم من المرور والوصول الى منازلهم.