فنزويلا في الذكرى الـ77 للنكبة: فلسطين قضيتنا ومقاومتها مصدر إلهام للشعوب الحرة

وطن: أعربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن تضامنها العميق مع الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ77 للنكبة، مؤكدة التزامها الثابت بمبادئ القانون الدولي والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفي بيان رسمي، شدّدت الوزارة على أن القضية الفلسطينية تُعدّ قضية مركزية لفنزويلا، لافتةً إلى أن "المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني تشكل مصدر إلهامٍ للشعوب الحرة حول العالم".

وأضافت الوزارة أن تطلعات الفلسطينيين نحو السلام والعدالة والسيادة تمثل "صرخة نرددها نحن أيضاً"، مؤكدة إيمان فنزويلا العميق بأن "الحرية والكرامة ستزدهران عاجلاً أم آجلاً على أرض فلسطين".

وأشارت إلى أن النكبة تمثّل بداية مأساة التهجير الممنهج والنفي القسري الذي طال ملايين الفلسطينيين، معتبرةً إياها "جريمة تاريخية مستمرة تداعياتها حتى يومنا هذا، وتزداد فداحةً بفعل الإبادة الجماعية الوحشية التي يمارسها النظام الإسرائيلي بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو".