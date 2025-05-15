شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين، بينهم رجل وزوجته، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 121 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة أبو لحية في بلدة القرارة شمال خان يونس، والشهداء هم: نضال نعيم محمد أبو لحية، ورائد محمد حسن أبو لحية، وشام بسام سلمان أبو لحية.

وأكدت استشهاد المواطن عبد الحي حمدان شراب، وزوجته هبة عبد الفتاح راشد فياض، في قصف منزلهما في القرارة، كما جرح آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية على شارع رقم 2 في البلدة ذاتها.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، خيمة قرب نادي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشن الطيران الحربي غارة جوية على بلدة قاع القرين شرق خان يونس جنوبا.