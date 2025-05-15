اللواء علام السقا: يؤكد على التزام الشرطة الكامل بمبادئ العدالة واحترام حقوق المواطنين

وطن: التقى اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة، اليوم الخميس بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب ونقيب المحامين وعدد من الهيئات والمؤسسات الحقوقية وذلك في إطار حرص جهاز الشرطة على تعزيز التعاون مع الجهات الحقوقية والنيابة العامة ونقابة المحامين وخلال اللقاء تم مناقشة واقع العمل الشرطي بشكل عام، والإجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل خاص.

وأكد اللواء السقا خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتي في سياق السعي المستمر للنهوض بالعمل الشرطي، وتقديم خدمة أمنية أفضل للمواطن، تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق. كما أشار إلى أهمية الاستماع للملاحظات والتوصيات الصادرة عن الجهات الحقوقية، والعمل الجاد على تصويب أية ثغرات في الإجراءات المعمول بها.

بدوره ثمّن النائب العام هذا اللقاء الهام والمثمر، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين جهاز الشرطة والنيابة العامة يشكّل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة وبناء الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والاستماع الى ملاحظات الجهات الحقوقية على أداء الشرطة والتي شملت الاشادة بالجوانب الايجابية في تطوير اجراءات العمل مع الاشارة الى الجوانب التي تحتاج معالجة ومزيد من الاهتمام، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع المواطنين.

وشدد ممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية على أن اللقاء يمثل خطوة مهمة في تقوية جسور التعاون والشراكة بين الشرطة والجهات الحقوقية والنيابة العامة، بما يحقق الهدف المشترك في حفظ كرامة المواطن وضمان حقوقه وفقاً لأحكام القانون والمعايير الإنسانية.

ومن جهته ثمن الاستاذ فادي عباس هذه الخطوة مؤكدا على اهمية دورية مثل هذه الاجتماعات التي من شأنها تحقيق مبدأ الشراكة وتعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة.

وحضر اللقاء عدد من مساعدي مدير عام الشرطة ومدراء الادارات المتخصصة في الشرطة والاستاذ فادي عباس نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين، و د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاستاذ حلمي الاعرج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات"، والاستاذة رندة سنيورة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ، و د. خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز تأهيل وعلاج ضحايا التعذيب، والاستاذ أشرف ابو حية ممثل عن مؤسسة الحق، والاستاذ عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، والاستاذ خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.