لبنان: شهيد في أرنون.. وسقوط مسيّرة للاحتلال في علمان الشومرية

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مواطن في غارة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة، استهدفت آلية على طريق أرنون - يحمر، جنوبي البلاد.

وتحدّثت مصادر محلية عنّ عدّة اعتداءات نفّذها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مناطق متفرّقة في الجنوب.

وأكدت مصادر محلية، أنّ الاحتلال استهدف المرتفعات الجنوبية لبلدة شبعا بـ11 قذيفة مدفعية، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية من موقع "الرادار" رشقات رشاشة في اتجاه أطراف البلدة.

وأضافت أنّ الاحتلال نفّذ قصفاً مدفعياً على مرتفعات جبل سدانة في العرقوب.

ولفتت مصادر محلية، إلى سقوط مسيّرة إسرائيلية في منطقة علمان الشومرية في قضاء مرجعيون بقضاء النبطية، مشيرة إلى أنّها من نوع "سكاي لارك".

ويواصل الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر قصفه القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع، وكذلك الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافةً إلى إبقاء احتلاله للنقاط الـ5 في الجنوب.