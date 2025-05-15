إصابة شاب بالرصاص واعتقال مواطنة إثر هجوم للمستوطنين على المغير

وطن: أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص الحي، واعتقلت مواطنة، اليوم الخميس، لدى محاولة التصدي لهجوم للمستوطنين في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال، في منطقة الخلايل جنوب المغير، خلال التصدي لاقتحام المستوطنين للمكان واعتدائهم على عائلة المواطن رزق أبو نعيم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة فاطمة أبو نعيم (30 عاما) وهي من سكان الخلايل التي هاجمهما المستوطنون.

وكان المستوطنون قد هاجموا عائلة المواطن أبو نعيم، تحت حماية جيش الاحتلال، واعتدوا على مواطنة بالضرب.

ولاحقا لهذا الاعتداء، رُصد تجمع لأعداد أكبر من المستوطنين على التلة المقابلة لمنطقة الخلايل، فيما دعي أهالي القرية للتجمع وإسناد عائلة أبو نعيم خشية من هجوم أوسع.