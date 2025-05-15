عبد الملك الحوثي: نفذنا 9 عمليات في أسبوع.. وموقفنا بإسناد غزّة ثابت ولن يتغيّر

وطن: أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ عمليات إسناد غزّة بلغت 9 هذا الأسبوع، ونُفّذت بصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيّرة.

وأشار إلى أنّ إحدى العمليات اليمنية تزامنت مع كلمةٍ للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ألقاها في السعودية خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.

وقال إنّ "من أهم العمليات كانت تلك التي استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون)، في إطار العمل المستمر الهادف لفرض حظر جوي على الاحتلال"، وذكّر بالسعي للعمل على هذا الحظر الجوي.

وأكد السيد الحوثي أنّ تعليق رحلات عشرات شركات الطيران إلى مطار اللد له تأثير واضح على الاحتلال، وعلى كلّ المستويات وفي مقدّمتها الجانب الاقتصادي.

وأعاد التذكير بأنّ الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي محظورة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أيضاً أنّ موقف اليمن في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبداً وهو ثابت على الدوام، داعياً الشعب اليمني إلى الخروج المليوني، غداً الجمعة، في صنعاء وبقية المحافظات، ورفع الصوت عالياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

الوضع مأساوي في غزّة

وبشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وصف السيد الحوثي الوضع الإنساني في القطاع بالمأساوي للغاية، وذلك بعد نفاد ما تبقّى من مخزونات الغذاء لدى المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.

وقال إنّ "حجم الإجرام الرهيب من قبل العدو الإسرائيلي في قطاع غزة ينطبق عليه بكلّ وضوح أنه إبادة جماعية"، مشيراً إلى أنّ ذلك يكشف حجم العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً.

الاحتلال شريك في كلّ المكاسب الأميركية

وفي هذا السياق، شدّد السيد الحوثي على أنّ الدول الغربية في دعمها لكيان الاحتلال تؤكّد مجدداً زيف شعاراتها عن حقوق الإنسان، التي دائماً ما تطلقها كأسلوب مخادع للشعوب.

وأكد أنّ الدول الغربية تستفيد بتريليونات الدولارات من بلدان أمتنا لكنها لا تقدّر شعوب هذه الأمة، مُبيّناً أنّ الاحتلال الإسرائيلي شريك في كلّ المكاسب الأميركية المالية والسياسية من الأنظمة العربية.

وفي الضفة الغربية، أوضح السيد الحوثي أنّ الاحتلال يواصل كلّ جرائم القتل والاختطاف التي تكشف توجّهه للسيطرة التامّة عليها.

للاستفادة من دروس ذكرى النكبة

وفي الذكرى نكبة عام 1948، دعا السيد الحوثي إلى الاستفادة من الدروس والعبر المهمة منها في إطار العمل الجادّ لتغيير الواقع، واصفاً بأنها "ذكرى مؤسفة ومحزنة على مدى 77 عاماً".

وأشار إلى أنّه من الدروس المهمة للنكبة أنّ النهج العدواني الإجرامي الصهيوني لم يتغيّر على مدى 77 عاماً.

مجاهدو غزة نموذج ناجح

هذا وطرح السيد الحوثي المجاهدين في غزة كنموذج مهم جداً ودرس لكلّ الأمة، مؤكداً أنهم نموذج ناجح أفشل مخططات الاحتلال وأثبت فعّاليته.

وأضاف أنّ المجاهدين في غزة أعاقوا مخططات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب نكبات أخرى بالشعوب والبلدان الأخرى المجاورة لفلسطين.

وبشأن عمليات المقاومة في غزّة في الأيام الماضية، لفت السيد الحوثي إلى أنّ كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) نفّذت مجموعة من "كمائن الموت" المركّبة والقاتلة والمنكّلة بالاحتلال شرق مدينة رفح وأماكن أخرى في القطاع.

ولفت أيضاً إلى أنّ سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) نفّذت عمليات مهمة برشقات صاروخية إلى مستوطنات "غلاف غزة" و"هذا عمل عظيم ومهم".

وردّ على رسالة المجاهدين في سرايا القدس (في أحد مشاهدها التي توثّق إطلاقها الصواريخ)، بالقول: "نبلغكم عن أنفسنا وعن شعبنا وعن رفاق دربكم المجاهدين في القوات المسلحة بكثير السلام ونسأل الله المدّ بالعون والنصر والتأييد".