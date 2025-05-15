طوباس: أبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيد ساهر بشارات على مثواه الأخير في طمون

وطن: شيّع أبناء شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد ساهر جاد الله بشارات، إلى مثواه الأخير في بلدته طمون جنوب المحافظة، وسط أجواء من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى طوباس التركي الحكومي باتجاه منزل الشهيد في طمون، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان.

ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة البلدة، بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة وممثلي القوى والفصائل الوطنية.

اقتحام دموي واختطاف جثامين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بلدة طمون صباح اليوم، وفرضت حصارًا على أحد المنازل، قبل أن تستهدفه بعدة قذائف من نوع "أنيرجا"، ما أدى إلى استشهاد أربعة شبان كانوا داخله.

وبعد اقتحام المنزل، أقدمت قوات الاحتلال على اختطاف جثامين الشهداء، فيما تمكّنت طواقم الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من نقل جثمان الشهيد ساهر بشارات إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، حيث تصعّد قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال، في ظل غياب أي محاسبة دولية حقيقية.