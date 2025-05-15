ترامب يحصد أموال الخليج .. 4 تريليون دولار في 4 أيام

وطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن جولته الخليجية قد تحصد صفقات تصل قيمتها إلى أربعة تريليونات دولار. وقال خلال اجتماع مع رجال أعمال في الدوحة: "هذه جولة قياسية. لم يسبق أن جمعت جولة ما بين 3,5 و4 تريليونات دولار خلال هذه الأيام الأربعة أو الخمسة فقط"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وينهي ترامب الخميس جولته الخليجية بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة بعد محطتي السعودية وقطر، حيث أبرم سلسلة من الاتفاقيات التجارية إضافة إلى الزخم الدبلوماسي الذي شهدته الزيارة برفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سورية. وسيلتقي ترامب برئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات وسط تطلع إماراتي للحصول على دعم أميركي لتكون دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات، يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.

وتوجت جولة ترامب بالخليج بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية، تضمنت صفقة مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن والتزاما بقيمة 600 مليار دولار من السعودية للاستثمار في الولايات المتحدة و142 مليار دولار في مبيعات الأسلحة الأميركية للرياض. وشهدت الزيارة أيضا زخما دبلوماسيا. وأعلن ترامب بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء عزم الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سورية .