الهيئة الدولية ”حشد” تعقـد لقاءً حوارياً بعنوان أبعاد وتداعيات الخطة الامريكية للمساعدات في قطاع غزة

وطن: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" مساء اليوم ندوة إلكترونية حوارية بالتعاون مع شبكة الجاليات الفلسطينية في واشنطن ومركز الدراسات السياسية والتنموية، تحت عنوان "أبعاد وتداعيات الخطة الأمريكية للمساعدات في غزة". وشارك في الندوة عدد من الشخصيات السياسية والفكرية من داخل فلسطين وخارجها.

وجاء اللقاء بهدف إطلاق حملة دولية من قبل جهات فلسطينية وعربية ودولية لوقف ما وصفته الهيئة بحرب الإبادة الجماعية في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للسكان. كما تم مناقشة الخطة الأمريكية الإسرائيلية المقترحة لإدارة المساعدات في قطاع غزة، التي تهدف إلى استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بكيانات بديلة تحت إشراف عسكري، وهو ما يراه المشاركون بمثابة خطوة لتقويض عمل الأونروا وتجويع السكان.

د. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية، افتتح اللقاء مشددًا على أهمية هذه الندوة في نشر الوعي حول خطورة هذه الخطة، التي وصفها بأنها تسعى إلى "هندسة الإبادة الجماعية" تحت غطاء إنساني زائف. كما اعتبر عبد العاطي أن الخطة الأمريكية تشكل جريمة دولية تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتُشرعن سياسة التجويع والتهجير.

من جانبه، المستشار الإعلامي لدى الأونروا، أ. عدنان أبو حسنة، كشف عن رفض المنظمات الأممية لهذه الخطة، مؤكدًا أن مقترحاتها تعني تفكيك الأونروا واستبدالها بكيانات أمنية محلية لا تضمن الحيادية أو حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح أن المقترح الأمريكي يتضمن توزيع مساعدات غذائية تحت رقابة مشددة تقتصر على وجبات طعام محدودة جدًا.

وفي السياق ذاته، أ. أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، وصف الخطة بـ "الفقاعات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تجويع السكان وتهجيرهم قسريًا إلى جنوب قطاع غزة، في تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أ. راهيف، رئيس اتحاد الجالية الفلسطينية في أمريكا، استنكر استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن خطة المساعدات تأتي في إطار دعم الاحتلال والتملص من إنهاء الحرب في غزة.

كما أشار الدكتور خليل الدقران، الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة، إلى الوضع الصحي الكارثي في القطاع نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 52 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وارتفاع معدلات المجاعة وسوء التغذية.

وفي مداخلات أخرى، أ. نزار الخالد، مساعد رئيس منظمة التضامن للشعوب الفرنسية، تحدث عن موقف الدول العربية الصامت تجاه هذه الأزمة، مشيرًا إلى غياب الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني رغم الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة.

أ. روان الشوا، عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية وناشطة، أكدت أن الخطة الأمريكية تفتقر إلى استراتيجية تنموية طويلة الأمد، داعية إلى رفض أي خطة لا تشمل المؤسسات المحلية والدولية في توزيع المساعدات بشكل عادل وآمن.

الندوة شهدت أيضًا مداخلات من أ. جميلة سرحان، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى رفض المجتمع المدني الفلسطيني لهذه الخطة، مؤكدًا استحالة تطبيقها في ظل التحديات الأمنية والجغرافية في غزة.

أ. باسم شراب، الباحث في حقوق الإنسان، وصف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية وليست مجرد أزمة إنسانية، مشيرًا إلى أن الخطة الأمريكية هي مقدمة لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وتم في ختام اللقاء عرض عدة توصيات تهدف إلى التصدي لهذه المخططات والعمل على حماية حقوق الفلسطينيين في غزة، وهي كالتالي:

التحرك الدولي العاجل لوقف تنفيذ الخطة الأمريكية:

دعا المشاركون في اللقاء إلى تحرك دولي عاجل من أجل الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف تنفيذ هذه الخطة، مشددين على ضرورة تشكيل تحالف دولي قوي للضغط على المجتمع الدولي من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين في غزة ومنع تحويل الأزمة الإنسانية إلى أداة سياسية.

رفض الحلول المشوهة والتأكيد على دور وكالة الأونروا:

تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية وكالة الأونروا كمنظمة إنسانية دولية تقدم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة وباقي المناطق الفلسطينية. وأشار المشاركون إلى ضرورة الحفاظ على دور الأونروا وعدم السماح بأي محاولات لتقليص خدماتها أو استبدالها بهياكل محلية غير قادرة على تلبية احتياجات السكان.

نشر الوعي حول مخاطر الخطة الأمريكية:

من خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية نشر الوعي لدى الرأي العام المحلي والدولي حول تداعيات الخطة الأمريكية، مشيرين إلى أن هذه المساعدات قد تكون جزءًا من مخطط أكبر يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. وأكدوا على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية ورفع مستوى الوعي بهذا المخطط.

دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية:

اختتم اللقاء بتأكيد المشاركين على ضرورة دعم جميع أشكال المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذه المخططات التي تسعى إلى تصفية حقوق الفلسطينيين. كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مواجهة هذه التحديات بشكل موحد.