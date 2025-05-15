أتعبناكِ يا "نكبة" ذكرى موسمية، لفظية، ولحظية

كتب سامي مشعشع: ذكراك هذه السنة يا 'نكبة' مخضبة بدماء غالية زكية. ذكراك اليوم متعبة، منهكة وشائخة. مسارك هذه السنة، وبعد ٧٦ ذكرى سبقتها، مشوش الهدف وغامض النهايات.

الفلسطيني اللاجئ والنازح والمهجر في غزة اليوم اما شهيدا، او جريحا، او مفقودا، او بانتظار رأفة القدر. واللاجئ والمهجر داخليا والمطارد في الضفة يقف وحيدا، مقتلعا من مخيمه، هايم على وجهه امام ضم زاحف ومستقبل يفيض بخطط تهجير وقتل واقتلاع. والفلسطيني المقدسي جرحه جرحين: مقدسي في مدينة أسرلتها تسير قدما بخطى ثابتة، ولاجيء مقدسي مسجل لدى الاونروا، التي تسلب منه وتطرد، وهو يتجاذبه خيار اما ان يكون لاجئا غير مرغوب به او مقدسي بوثيقة مؤقتة، ومقدسي من الدرجة الخامسة. والفلسطيني اللاجئ في 'الدول المضيفة' يراد له اما توطين او ترحيل لغربة أخرى، ولاجئي الشتات هايمين في شوارع برلين او أسرى عقود عمل في خليجنا العربي /الفارسي(اختر التسمية التى تريد فى لعبة التسميات)، ووحيدا، بعيدا عن ارضه ومخيمه وأمه عابرا من حدود دولة لحدود أخرى او عالقا بينهما.

مؤلم الشعور الطاغي ان ذكراك هذا العام قد تكون آخر الذكريات والذكرى، وآخر محطة في قطار التهجير وليس قطار العودة. مسار السكة المرسوم لك نهاياته ليس ما نريد وليس ما نحلم ونأمل. نعرف ما نريد، ولكن مخططاتهم القضاء على حق العودة والاونروا واضحة وناجزة وقيد التنفيذ. ونحن ركاب فقط في القاطرة الأخيرة لا نملك قرار المسار ولا مسار محطته الأخيرة.

بعضنا يريدون انهاء الإبادة وإدخال ما تيسر من غذاء ودواء وماء لغزة ولا باس بانتداب أجنبي جديد، ولا باس من ترحيل لبعضنا واستعباد للبعض الاخر. وبعضنا تواق لوضع "طبيعي" في الضفة، حتى لو ازيلت المخيمات الثمانية عشر وحتى لو تم ترحيل اللاجئين وتنفيذ خطة الضم، وحتى لو حشرنا في مغازل أنيقة بمطاعم تحمل نكهات عالمية وكافيهات بأسماء أعجمية ومولات فيها كل أنواع الشيكولاته (من شيكولاتة كادبري وصولا لشيكولاتة دبي). وأما القدس والمقدسي فلهم الباري وكفى.

ذكراك هذا العام ستأتي مع شعر منظم، ممل ومتهالك يملأ الفضاءات، وخطابات بنبرة الصراخ مكررة، وشعارات جوفاء كنا قد كتبناها ٧٦ مرة قبل ذلك، سنوات هي مداد عمرك.

لا خطط، لا برامج عمل، لا حراكات على الارض. لا شيء.

تتملكني رغبة جامحة في البكاء والصراخ. يجتاحني رعبا من نكبة جديدة تلوح في أفق قدرنا.

لا أملك خطة يا 'نكبة' ولا برنامج عمل يا ذكرى. مقسم أنا كما انقسامنا الفلسطيني الجمعي إذ نجحنا أيما نجاح في إسقاط انقسامنا، وغياب خططنا للنهوض والمواجهة، عليك.

لا تسامحينا.

لعل ما تبقى لنا هو عناد خالص، وتغييرات عالمية غير معهودة، ودعم عالمي شبابي مبهر، وتسلح جديد بوعي جديد لقطاعات واسعة فلسطينية وعربية وعالمية لوقف إبادة، لإعادة بناء، وتغيير بنياننا السياسي ودحر مخططات لنكبة جديدة ووضع نكبتنا في عامها السابع بعد العقد السابع على سكة حق للعودة قابل للتنفيذ، وعودتنا إلى وطن يجمعنا وننتهي حينها من إحياء ذكراك للأبد!

بالرغم من شيء، وبسبب كل شيء، عشتي يا نكبة حية برسم العودة وعاشت ذكراك.