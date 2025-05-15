حماس: نتوقع دخول المساعدات والدعوة لوقف دائم للنار وفق التفاهمات مع الطرف الأمريكي

رام الله - وطن: قالت حركة حماس، يوم الخميس، إن المبادرة الإيجابية بإطلاق سراح الجندي الأسير عيدان ألكسندر بين يدي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة جاءت في إطار الحرص على التخفيف عن شعبنا الفلسطيني بوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي أنها تتوقّع، حسب التفاهمات التي جرت مع الطرف الأمريكي، وبعلم الوسطاء، أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، والدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم، وإجراء مفاوضات شاملة حول جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، "وهو ما نتطلّع إلى الوصول إليه".

وأردفت الحركة "غير أن عدم تحقيق هذه الخطوات، وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية لشعبنا، سيلقي بظلال سلبية على أي جهود لاستكمال المفاوضات حول عملية تبادل الأسرى".