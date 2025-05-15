يوم دام في غزة .. أكثر من 100 شهيد في مجازر جديدة بخانيونس وجباليا وبيت لاهيا

وطن: قالت مصادر طبية في قطاع غزة ان 107 مواطنين استشهدوا منذ ساعات الفجر منهم اكثر من ستين في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد سكان قطاع غزة لليوم الـ584 على التوالي، وسط استمرار ارتكابها لجرائم حرب ومجازر مروعة بحق المدنيين والنازحين.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد من الشهداء لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، ظهر اليوم، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم تجاوزت 100 شهيد، من بينهم أكثر من 61 شهيدًا في محافظة خان يونس وحدها، مشيرًا إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود إصابات حرجة في مختلف أنحاء القطاع.

وقد شن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق تأوي نازحين، استهدفت منازل وخيامًا في خانيونس وبلدة عبسان الجديدة قرب مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى بلدة الفخاري ومنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا.

وحذر مسؤولان في وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية وشيكة، نتيجة الاستهداف المتكرر للمستشفيات، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى على نطاق واسع.