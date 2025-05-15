مستوطنو "كيسوفيم" يطّلعون على نتائج التحقيق بـ7 أكتوبر: "إسرائيل" تخلت عنا

وطن: أطلع جيش الاحتلال، سكان مستوطنة "كيسوفيم"، على نتائج التحقيق الذي أجراه في أحداث السابع من أكتوبر، حيث قُتل 18 من السكان المحليين و27 عسكرياً خلال، بعد أن اقتحم نحو 350 مقاتل من القسّام المستوطنة في هجوم غير مسبوق.

وبحسب هيئة البث العبرية، وبعد الإطلاع على التحقيق، حمّل سكان المستوطنة قيادة الاحتلال، الفشل في أحداث السابع من أكتوبر.

وجاء في بيان صادر عن إدارة "كيسوفيم"، أن التحقيق يُسلّط الضوء على "حجم الكارثة التي حلّت بالمستوطنة"، معتبرةً أن "إسرائيل تخلت عن سكانها في تلك اللحظات الحرجة".

وأوضح البيان أن من حاول التصدي للهجوم "كانوا من المدنيين والجنود الموجودين هناك، دون أن تُوفّر لهم الحماية اللازمة".

وأشار البيان إلى أنه "كان يمكن أن تم إبادة المستوطنة بالكامل"، مؤكداً أن المعركة دارت لساعات طويلة دون دعم فوري من الجهات العسكرية المختصة.