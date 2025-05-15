حزب الشعب: صمود شعبنا على أرضه وتعزيز وحدته حجر الأساس وطريقنا للتحرر الوطني

رام الله - وطن: أكد حزب الشعب في بيان له وصل لوطن نسخة عنه في الذكرى 77 للنكبة إن تمكين شعبنا من الصمود على أرضه وتعزيز وحدته، ستبقى وبكل الأحوال، حجر الأساس للحيلولة دون هدر تضحياته وحقوقه، وطريقنا والمسار الإجباري للتخلص من الاحتلال ومن أجل التحرر الوطني.

وقال الحزب في بيانه "تمر علينا هذه الأيام الذكرى الـ 77 على جريمة النكبة التاريخية التي حلت بشعبنا في العام 1948على يد العصابات الصهيونية الفاشية، بغطاء ودعم من القوى الاستعمارية، وهي الجريمة التي ما زالت مستمرة حتى الوقت الراهن بأبشع الصور بدعم وشراكة أمريكية - غربية صريحة، وعجز دولي وحتى تواطىء من النظم السياسية الرجعية التابعة للقوى الامبريالية، في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا، والحرب الدموية المفتوحة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني عليه وخاصة الابادة الجماعية في قطاع غزة".

واضاف "أمــام تــطورات عــدوان الاحــتلال والإبــادة الجماعية لشعبنا والتداعيات الخطیرة عـليه وعلى مـصیر قضيته، وحجم الخـذلان الـذي تـعرض ومـا زال لـه، ومــؤامــرة التھجیر القســري والــضم، يؤكد إن تمكين شعبنا من الصمود على أرضه وتعزيز وحدته، ستبقى وبكل الأحوال، حجر الأساس للحيلولة دون هدر تضحياته وحقوقه، وطريقنا والمسار الإجباري للتخلص من الاحتلال ومن أجل التحرر الوطني".

ودعا الحزب القيادة الفلسطينية وكل قوى شعبنا الى مواصلة وتكثيف الجهود على كل المستويات وفي الميادين كافة، من أجل الوقف الفوري للعدوان والإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في قطاع غزة وإحباط مخططات التهجير، بإعتبار ذلك أولوية وطنية عاجلة لا يعلو عليها أولوية، ، وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك عبر كل الأدوات الممكنة.

واكد على ان جوهر حل الصراع يستند إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مركزها القرار 181 و194 و242 338 والقرار 19/67 للعام 2012 وغيرها من القرارات، والاعتراف بدولة فلسطين، وعلى أساس وحدة أراضي هذه الدولة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ووحدة الولاية السياسية والجغرافية عليها، وبإعتبار ان إنهاء الاحتلال عنها، هو المهمة المركزية أمام شعبنا.

ودعا للتمسك بحقوق شعبنا الثابتة وغير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أراضيها المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

وطالب بسرعة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في جميع المجالات، وتوحيد كل طاقات شعبنا وتسخيرها على المستويين الرسمي والشعبي، بإعتبار ذلك قضية مركزية وإلزامية لمجابهة ووقف عدوان وإرهاب الاحتلال ومؤامراته كافة.

واكد حزب الشعب مجدداَ في هذه الذكرى، أن مرور سبعة وسبعون عاماَ على بدء نكبة شعبنا المستمرة، لا ولن تنال من عزيمته وإصراره على مقاومة أطماع وعدوانية الاحتلال وعصابات مستوطنيه، وسيبقى عصياَ على الانكسار ويواصل نضاله لتحقيق أهدافه في التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.