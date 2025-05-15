لليوم الـ115.. عدوان إسرائيلي متواصل على مخيم جنين وسط تدمير ممنهج ونزوح واسع

وطن: تستمر قوات الاحتلال في عدوانها الواسع على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ115 على التوالي، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق، شمل عمليات تجريف واسعة، وتدمير مئات المنازل، وفرض حصار خانق أدى إلى نزوح آلاف السكان.

وأفادت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بأن قوات الاحتلال كثّفت من انتشارها العسكري داخل المدينة والمخيم، وأقدمت على إحراق منازل، بينها منزل تم إحراقه بالكامل يوم أمس. كما منعت عودة النازحين، وفرضت طوقًا أمنيًا يحول دون دخول أو خروج الأهالي.

وبحسب اللجنة، فقد تم هدم نحو 600 منزل بشكل كامل، في حين تعرّضت باقي منازل المخيم لأضرار جزئية جعلتها غير صالحة للسكن. وأوضحت أن عمليات التجريف مستمرة بوتيرة مكثفة بهدف "طمس معالم المخيم وتغيير هويته".

ويُقدَّر عدد النازحين من المخيم ومحيط مدينة جنين بأكثر من 22 ألف شخص، يعيشون في ظروف إنسانية متدهورة، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية، وانقطاع المياه والكهرباء، وتوقف المدارس والمراكز الصحية عن العمل.

منذ بدء العدوان في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، استشهد 43 مواطنًا فلسطينيًا، بينما تضررت 3250 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، منها ما تم حرقه بالكامل. كما تنوي قوات الاحتلال هدم 93 مبنى إضافيًا تضم نحو 300 وحدة سكنية.

وأشارت اللجنة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ 959 عملية مداهمة داخل المدينة والمخيم، إلى جانب 15 غارة جوية استهدفت أهدافًا مختلفة، خلّفت أضرارًا جسيمة وخسائر في الممتلكات.

كما تم اعتقال 342 مواطنًا، أُخضع العشرات منهم لتحقيقات ميدانية قسرية، في حين حولت قوات الاحتلال عددًا من منازل المخيم إلى مواقع عسكرية مغلقة.

وطالبت اللجنة الإعلامية المؤسسات الحقوقية والإعلامية بـ"فضح جرائم الاحتلال بحق سكان المخيم"، كما دعت إلى توفير الدعم العاجل للنازحين، في ظل ما وصفته بـ"كارثة إنسانية متواصلة".

يأتي التصعيد الإسرائيلي المستمر في مخيم جنين بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ77 للنكبة الفلسطينية، التي تصادف في 15 أيار/مايو من كل عام، وهي الذكرى التي تُحيي فيها فلسطين وشعبها تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرًا من قراهم ومدنهم عام 1948، بالتوازي مع قيام ما تُسمى دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض الأراضي الفلسطينية.

ويمثل ما يجري في جنين اليوم، بحسب مراقبين وحقوقيين، امتدادًا لسياسات التهجير القسري التي شكّلت جوهر المشروع الاستيطاني الصهيوني منذ النكبة، حيث تسعى سلطات الاحتلال لتفريغ المخيم من سكانه، وتدمير بناه التحتية، وفرض واقع جديد بالقوة، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات الطرد الجماعي والتطهير العرقي التي شهدتها الأراضي الفلسطينية قبل 77 عامًا.

كما يشير توقيت هذا العدوان، المتزامن مع الذكرى الوطنية الكبرى للفلسطينيين، إلى رسالة سياسية وأمنية واضحة، مفادها استمرار سياسة الإنكار للنكبة ونتائجها، بل والمضي قدمًا في تنفيذها بصور جديدة، سواء عبر القصف والتجريف والهدم، أو عبر الحصار والتضييق والنزوح القسري.

ويحذر محللون من أن هذا التصعيد في جنين، الذي ترافقه عمليات هدم مشابهة في القدس وقرى الضفة الغربية، يؤكد أن الاحتلال لا يزال يتعامل مع الوجود الفلسطيني كهدف للسيطرة أو الإزاحة، في ظل غياب رادع دولي حقيقي، وتواطؤ بعض القوى الكبرى مع سياسات الاحتلال على الأرض.