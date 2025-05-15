الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) تسجل صافي خسارة بقيمة 1.34 مليون دولار في الربع الأول من العام 2025

وطن: أفصحت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن نتائجها أعمالها للربع الأول من العام 2025.

وصرح طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي عن تحقيق أيبك لمجمل ايرادات بقيمة 292.5 مليون دولار، بنمو نسبته %18.7 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات 12.3 مليون دولار، وحققت أيبك ربح من العمليات بقيمة 10 مليون دولار، فيما بلغت صافي خسائر الشركة 1.34 مليون دولار أمريكي في الربع الاول من العام 2025، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 1.22 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2024.

وبلغ إجمالي الأصول 905 مليون دولار بنمو نسبته %7 عن نهاية العام 2024، وبلغت حقوق ملكية مساهمي أيبك 218.4 مليون دولار بنمو نسبته %15.7 عن نهاية العام 2024.

وأوضح العقاد أسباب التراجع في صافي ربح الشركة في الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأهمها استمرار الحرب المدمرة على غزة، وتوسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، والتباطؤ الاقتصادي العميق بسبب حجز الاحتلال لأموال السلطة ومــا نتــج عنــه مــن عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع كامل رواتــب موظفيهـا أو الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات التابعة، مشيراً أن قيمة مديونية السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر وصلت حوالي 114 مليون دولار مع نهاية الربع الاول من العام الجاري.

وأضاف العقاد أن استمرار تصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط أدى الى استمرار تكبد الشركة خسائر غير نقدية اجراء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 بقيمة 1.85 في الربع الأول من العام 2025، فضلاً عن انخفاض الأداء التشغيلي لشركة بولونيز التابعة لسنيورة في تركيا بسبب التضخم.