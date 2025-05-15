بعد اغتياله 4 شبان... الاحتلال يشرع بهدم المنزل الذي حاصره وقصفه في طمون

رام الله - وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم المنزل الذي استشهد بداخله أربعة شبان صباح اليوم في طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة مجنزرة للاحتلال (D10) شرعت بهدم المنزل، في وقت ما زالت قوات الاحتلال تحاصر المنطقة.

كما انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر جرافة عسكرية للاحتلال تحمل جثمان أحد الشهداء الذين استشهدوا في المنزل المحاصر.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد تسللت إلى بلدة طمون وحاصرت منزلا، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وتبدأ بإطلاق الرصاص وقذائف "الإنيىرجا" باتجاه الشبان المحاصرين، الذين استشهدوا لاحقا واختطفت جثامينهم.

واستشهد أربعة شبان، اليوم الخميس، في بلدة طمون جنوب طوباس، وأفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف "الإنيرجا" تجاه المنزل المستهدف، ما أدى إلى استشهاد الشبان الأربعة، قبل أن تقوم باختطاف جثامينهم.

وقال رئيس بلدية طمون، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام البلدة منذ أكثر من أربع ساعات متواصلة، وسط تصعيد خطير تمثل بمحاصرة أحد المنازل وقصفه بشكل مكثف.

وأكد أن القصف أسفر عن استشهاد عدد من الشهداء بعد استهداف المنزل المحاصر، في وقت يمنع فيه جنود الاحتلال الطواقم المحلية والمواطنين من الاقتراب من الموقع المستهدف.

وأوضح أن الاحتلال أطلق نحو سبع قذائف تجاه المنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله، وسط استمرار عمليات الاقتحام والتصعيد العسكري في البلدة.