في الذكرى 77 للنكبة ... تطهير عرقي على الهواء مباشرة

كتب: رزق عطاونة

في الخامس عشر من أيار، يستعيد الفلسطينيون ذكرى 77 عام على النكبة التي حلّت بهم عام 1948، حين تم تهجير ما يزيد عن 950 ألف فلسطيني قسرًا من أرضهم، وتدمير أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية على يد العصابات الصهيونية تمهيدًا لإقامة "دولة إسرائيل". إلا أن هذه الذكرى لم تعد مجرد محطة في الذاكرة الوطنية، بل باتت نكبة مستمرة تتجدد كل يوم، وآخر تجلياتها ما يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه الفلسطينيون حرب إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا منهجيًا على يد قوات الاحتلال.

فقد تخطت هذه الحرب في عنفها وتدميرها كل الحروب السابقة، حيث تشير تقارير حقوقية دولية إلى استشهاد اكثر من 52,928 و 119,846 اصابة ، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمدارس، مما أدى إلى تهجير أكثر من 80% من سكان غزة داخليًا في ظروف مأساوية .

ليست غزة وحدها من تعيش الابادة في الذكرى 77 للنكبة؛ فالضفة الغربية هي الأخرى تعاني من نكبة ببطء، حيث تشهد يوميًا حملات اعتقال تعسفية تطال المئات من المواطنين الفلسطيني، وخاصة مناضلي الحرية والنشطاء المدنيين. كما تواصل قوات الاحتلال عزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض بالحواجز والبوابات الحديدية والجدران الاستيطانية، مما يفتت النسيج الاجتماعي ويقوض أي إمكانية لحياة فلسطينية متماسكة.

المفارقة المؤلمة أن العالم الذي صوت عام 1947 في الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين (القرار 181) ما زال حتى اليوم عاجزًا – أو غير راغب – في تنفيذ شقه الثاني من القرار ذاته، والمتعلق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإعادة اللاجئين إلى ديارهم، وفقًا للقرار 194. هذا العجز لا يقتصر على الصمت، بل يتجلى في تواطؤ دول كبرى عبر دعم غير مشروط للاحتلال، سياسيًا وعسكريًا، رغم الأدلة الدامغة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ورغم هول الكارثة، تبقى القوى السياسية الفلسطينية عاجزة عن توحيد الصفوف لمواجهة هذا العدوان الشامل. فغياب استراتيجية وطنية موحدة، واستمرار الانقسام بين الضفة وغزة، يمنح الاحتلال هامشًا واسعًا لتكريس نظامه الاستعماري وتفتيت الأرض والشعب، إن الحاجة اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضى لإعلان وحدة وطنية حقيقية، وبناء جبهة موحدة تضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية على جرائمه في غزة والضفة على حد سواء.

في الذكرى 77 لنكبة، يعيش الفلسطينيون نكبة جديدة – أو بالأحرى استمرارًا لها – لكنهم، رغم الجراح والمجازر، لم ينكسروا. لا تزال المقاومة الشعبية والسياسية والثقافية حيّة، ويواصل الشعب الفلسطيني نضاله من أجل الحرية والعدالة والعودة، مؤمنًا أن النكبة، مهما امتدت، لن تكون قدرًا دائمًا، بل محطة في مسار طويل نحو التحرير.