النكبة الفلسطينية: استراتيجية وجودية صهيونية ومأزق قرار فلسطيني

كتبت دينا أبو دية: لم يعد الخامس عشر من أيار/مايو مجرد تاريخٍ يُستعادُ في الذاكرة؛ إنه رمزٌ لعمليةٍ جيوسياسيةٍ مستمرةٍ، وخطّةٍ وجوديةٍ تُمحى بموجبها هويةُ شعبٍ من خارطةِ الزمان والمكان. وإنَّ ما نشهده اليوم في غزة ليس تصعيدًا عسكريًا عابرًا، بل هو فصلٌ دمويٌّ جديدٌ من ذات النكبة، يُعرضُ على مرأى ومسمع عالمٍ يُمزقهُ التواطؤُ وازدواجيةُ المعايير، لحظةٌ فارقةٌ ليست فقط لأجيال فلسطين التي تستوعبُ النكبةَ عبرَ رمادِ القصفِ ودماءِ الأبرياء، بل للمشهدِ السياسيِّ برمَّتِهِ؛ حيث تتكشفُ النوايا الإسرائيليةُ الاستراتيجيةُ بوضوحٍ فجٍّ، وتُكشَفُ أوراقُ الضياعِ الفلسطينيِّ المحسومِ ضمنَ معادلاتِ القوةِ المعقدة.

صدمة الاقتلاع الأول: 1948 - ميلاد دولة على أشلاء شعب

إنَّ ما حدثَ عام 1948، لم يكن "حربًا" بالمعنى التقليدي، بل هو عمليةَ استئصالٍ ممنهجةٍ، جراحيةٍ ووحشيةٍ، انتزعت فلسطين من قلبها، وقذفت بشعبها إلى أصقاع الشتات؛ لتؤسس كيانًا سياسيًا وُلدَ من رحم التطهير العرقي؛ فلم تقتصر الخسارة على الأرض؛ بل مثّلت اغتيالًا مُخططًا للهوية الفلسطينية الناشئة، وتفكيكًا عنيفًا لبنيةٍ مجتمعيةٍ راسخة، بهدف ترسيخ مشروع إسرائيل الإحلالي. القرى الفلسطينية لم تُحتلّ فحسب، بل مُحيتْ من الوجود بلا أثرٍ، وأُزيلت أسماؤها، وباتت مجرد أشباحٍ في ذاكرة الأجداد، في سياق رؤية سياسية إسرائيلية ترفض أي وجود ديموغرافي فلسطيني ذي ثقل أو أي سيادة حقيقية. هذه الصدمة الأولى، التي غرست جذور الألم، كانت مدفوعةً بأجندةٍ سياسيةٍ واضحةٍ: "إحلالُ شعبٍ مكانَ شعبٍ آخر" العالم آنذاك شهد أولى فصول ازدواجية المعايير المروعة؛ فقد صمتت القوى الكبرى، المدعية للديمقراطية والحرية، عن مأساةٍ إنسانيةٍ بحجم نكبةٍ، وتجاهلت النداءات، بينما تباركت خطواتُ كيانٍ وُلدَ من رحم التهجير والدمار. هذه اللحظةُ السياسيةُ الفارقةُ لم تمنح الفلسطيني حقه في المواطنة، بل جردته حتى من جواز السفر؛ ليصبحَ كائنًا بلا هويةٍ كاملةٍ، مجبرًا على حمل وثائقَ لجوءٍ تُرسمُ عليها خطوطُ المنفى الأبدي، في استهدافٍ مباشرٍ لعمق هويته الوطنية ووجوده الإنساني.

صدمة التطهير المستمر: 2023 - غزة ساحة مكشوفة لنوايا الإبادة

اليوم، تتجدد النكبة في غزة، لكن بأبعادٍ أكثر رعبًا ووحشية، كاشفة عن النوايا الإسرائيلية المستقبلية الخبيثة التي تتجاوز "الدفاع عن النفس" إلى فرض التهجير القسري النهائي وتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع.

إنَّ ما يجري في غزة ليس مجرد تصعيدٍ، بل فصلٌ جديدٌ من فصول التطهير العرقي والإبادة الجماعية العلنية، يُمارسُ على مرأى ومسمع العالم؛ بهدف إضعاف أي مقاومة فلسطينية وتكريس فكرة أن "الأرض مقابل السلام" تعني تنازل الفلسطينيين عن حقوقهم التاريخية والوجودية دون قيد أو شرط. الحصار الخانق يُخنقُ الأنفاس، والقصف الذي لا يُبقي ولا يذر، يستهدفُ الإنسانَ والأرضَ، المستشفى والمدرسة، والملجأ والمسجد. هذه ليست إجراءات مؤقتة، بل هجومٌ شاملٌ ومُخططٌ على الوجود الفلسطيني ذاته في القطاع، يتماشى مع رؤية سياسية إسرائيلية تسعى لتقليص الوجود الفلسطيني وربما تصفية القضية من خلال التهجير، خلقًا لواقعٍ ديموغرافيٍّ لا يمكنُ التراجعُ عنه.

هذه النكبة المتجددة تكشفُ ازدواجيةَ معاييرٍ فاضحةً ومقززةً، تُدمي الضمائر الحرة. فالعالم الذي يغضّ الطرف عن استهداف الأطفال والنساء في غزة، هو نفسه الذي يُهرعُ لإدانة أيّ انتهاكٍ في بقاعٍ أخرى. الإنسانية هنا تُكيّلُ بمكيالين: حياة الفلسطيني تُصبحُ رخيصةً، ودمُه ماءً، بينما تُرفعُ شعاراتُ حقوقِ الإنسانِ في كلّ محفلٍ، ما دامت لا تتعلّق بفلسطين. هذا التواطؤُ السياسيُّ، والصمتُ المطبقُ، واللغةُ المزدوجةُ، كلها تضعُ علاماتِ استفهامٍ كبرى حولَ مفهومِ العدالةِ والمساواةِ في عالمٍ يدّعي التمدّن، وتمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لتنفيذ مخططاتها المستقبلية، التي تشمل توسيع دائرة السيطرة وتقليص الوجود الفلسطيني إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ، ربما حتى خارج فلسطين.

وعي الأجيال: النكبة تتجلى في الدم والرماد وتُشكلُ وعيًا سياسيًا جديدًا

الفارق بين النكبتين لا يكمن في جوهر المأساة، بل في شفافية القسوة ووضوح الفهم السياسي المستجد لدى الجيل الفلسطيني الجديد. هذا الجيل، الذي نشأ تحت وطأة الاحتلال والحصار، كان يتعامل مع النكبة الأولى كحكايةٍ تاريخيةٍ مؤلمةٍ. لم يعشوا صدمة فقدان الأرض بحدتها الأولى، لكنهم اليوم، من رماد غزة ودخانها، يعيشونَ نكبتهم الخاصة بهم، بكل تفاصيلها المُرعبة، مما يُشكلُ وعيًا سياسيًا جديدًا يتجاوز السرديات القديمة ويرفض المساومة على حساب الحقوق الأساسية، ويكسر حواجز الاستسلام.

يستيقظُ الوعيُ في هذا الجيل بطريقةٍ لم تكن ممكنةً من قبل، إنه وعيٌ يتجاوزُ العاطفةَ إلى التحليلِ القاسي للواقع. مشاهد الأطفال الشهداء، والنساء الثكالى، والمدن التي تحولت إلى مدن أشباح، كلها تجاربٌ حيةٌ تُفجّرُ فهمًا عميقًا لمعنى "التهجير القسري" و"فقدان الوطن" و"اغتيال الهوية". هذا الوعي الجديد يُدركُ أن النكبة ليست حدثًا عابرًا، بل هي مُخططٌ سياسيٌّ مستمرٌّ يستهدفُ وجودَه. هذه الصدمةُ الوجوديةُ تُلامسُ أعمقَ المشاعر، وتُعيدُ ربطَ هذا الجيل بآبائه وأجداده الذين عاشوا نفس المرارة قبل عقود، لتُوحّدَ الألمَ التاريخيَّ والراهنَ. هذه التجربةُ الجماعيةُ تُقوّي الروابطَ الدمويةَ والسياسيةَ مع الأرض، وتُشعلُ جذوةَ مقاومةٍ أشدّ بأسًا، لأنها تُدركُ حجمَ المأساةِ وتُفهمُ أبعادَها السياسيةَ الحقيقية، وتستشرف المستقبل القاتم الذي ينتظرهم في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقعٍ جديدٍ على الأرض لا رجعةَ فيه، يهدف إلى تفكيك أي مشروع وطني فلسطيني وإخضاع كامل للشعب.

النضال من رحم الصدمة: متاهة القرار الفلسطيني وسبل المواجهة الداخلية والخارجية

في وجه هذه الصدمات المتتالية والنوايا السياسية العدوانية الإسرائيلية، يواجه الفلسطيني نكبته المستمرة بإرادةٍ لا تُقهر وصمودٍ أسطوريٍّ. هذا لا يعني الاستسلام لليأس، بل تحويل الألم إلى وقود للنضال، رغم التعقيدات الداخلية للمشهد السياسي الفلسطيني.

يعيش الفلسطينيون حالة من الضياع السياسي المؤلم، تمزقهم بين خياراتٍ استراتيجيةٍ تبدو متناقضة، في ظل غياب بوصلة موحدة. هذا الضياع يتجلى أولًا في الانقسام الفصائلي الحاد الذي يخلق شللًا في اتخاذ القرار الموحد، ويُضعفُ القدرة على صياغة استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الهائلة. هذا التناحر الداخلي، وإن كان له جذوره التاريخية، يخدم بشكل مباشر أجندات الاحتلال في تفتيت الصف الفلسطيني وتقويض أي مسعى للتحرر، ويُعطي الاحتلال مبررًا سياسيًا لعدم وجود "شريك" فلسطيني موحد. ثانيًا، يكمن الضياع في المعضلة الأساسية بين مساري المفاوضات والمقاومة. فالفلسطيني تائهٌ بين خطاب "القيادة التقليدية" الذي يرى في المفاوضات والحلول السياسية السبيل الوحيد، والذي غالبًا ما يُواجه بانتقادات حادة حول واقعيته وجدواه في ظل تصلب الموقف الإسرائيلي الذي لا يعترف بحقوقهم الأساسية. وبين خطاب "المقاومة" الذي يتبنى الكفاح المسلح كوسيلة رئيسية، ويُطرح حوله تساؤلات بشأن إمكانياته الفعلية في تحقيق التحرير الشامل، خاصة مع التفوق العسكري الهائل للطرف الآخر والثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب. هذا التمزق بين منطقية البحث عن حل سياسي يبدو عقيمًا وجدية المقاومة التي تُدفع أثمانها باهظة، يُعمّق من حالة الإحباط ويُضعف القدرة على بناء استراتيجية وطنية موحدة وفاعلة، ويترك الشعب في حالة من عدم اليقين والمستقبل الغامض.

السؤال المركزي الذي يطرحه هذا الواقع بمرارة هو: هل يمكن للفلسطيني وحده أن يحرر نفسه في مواجهة هذه الترسانة العسكرية وهذا الدعم الدولي المطلق للاحتلال؟

التحليل السياسي يشير بوضوح إلى أن التحرير الكامل في ظل موازين القوى الراهنة وتواطؤ دولي واسع، يبدو تحديًا هائلًا يلامس المستحيل دون تغييرات جذرية في موازين القوى. الصمود والبقاء على الأرض يظلان خط الدفاع الأول، لكن النصر النهائي يتطلب حشدًا واسعًا من القوى وتغييرًا في ديناميكيات الصراع. وفي هذا السياق المعقد، يبرز الوعي الفلسطيني كحجر الزاوية الذي لا غنى عنه للانطلاق نحو التحرير، فالإصلاح من الداخل الفلسطيني يجب أن يبدأ كخطوة حتمية وأساسية. أي شعب يرغب في التحرر، يجب أن يحرر نفسه أولًا من آفاته الداخلية: من الفساد المستشري الذي ينهش من الداخل، والتفرقة التي تُمزق النسيج الوطني، والجهل الذي يحجب الرؤية الصحيحة للواقع، والذاتية التي تُقدم المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية العليا. مما يعني ضرورة بناء مؤسسات وطنية جامعة وشفافة وفاعلة، تتجاوز الانقسامات وتُمثّلُ طموحات الشعب كله. ويتطلب كذلك وحدة وطنية فاعلة، لا مجرد شعارات، بل مشروعًا عمليًا يجمع كل الطاقات حول استراتيجية نضالية موحدة ومدروسة. والأهم، لا بد من الارتقاء بالوعي والمعرفة من خلال الاستثمار الجاد في التعليم وطلب العلم، ونشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عمقها التاريخي والسياسي، وفهم آليات الدعاية المضللة والضغوط الإسرائيلية وكيفية تفكيكها. إن هذا الوعي ليس مجرد رفاهية فكرية، بل هو درعٌ واقٍ وعقلٌ مُفكرٌ للمقاومة. فوعي الفلسطيني بقضيته ليس مجرد حفظ للتاريخ، بل هو فهمٌ عميقٌ لجذور الصراع وديناميكياته، ودوافع العدو، ومكامن القوة والضعف الذاتية. إنه الوعي الذي يمكنه أن يميز بين الشعارات الجوفاء والأهداف الحقيقية، وبين التكتيكات المؤقتة والاستراتيجيات بعيدة المدى. بهذا الوعي، يمكن للفلسطيني أن يشرح قضيته للعالم ليس كضحية تبحث عن شفقة، بل كصاحب حقٍّ يبحث عن عدالة، قادر على فكفكة الرواية الإسرائيلية الزائفة بالمنطق والحجة، لا بالعاطفة فحسب.

إن الأهمية هنا تكمن في تطوير الدبلوماسية الشعبية الفاعلة والعميقة، لأن الفلسطيني لا يستطيع الاكتفاء بعرض صور المأساة للعالم بانتظار الشفقة فحسب؛ بل يجب أن يكون كل فلسطيني سفيرًا لقضيته، قادرًا على فهمها وشرحها بوعي ومنطق لا يقل عن وعي وفهم خصمه. هذا يتطلب وعيًا عميقًا بالرواية الفلسطينية، والقدرة على شرحها بوضوح ومنطقية للعالم، تجاوزًا للعرض العاطفي إلى تقديم تحليل عميق للظلم المركب. هذا يشمل العمل على بناء سردية فلسطينية موحدة ومقنعة تخاطب العقل والمنطق قبل العاطفة، وتفكك الرواية الإسرائيلية الزائفة بمنهجية علمية وموضوعية. كما ينبغي تطوير قدرات الشرح والتأثير، وتدريب الكوادر والنشطاء على فنون الدبلوماسية الشعبية والتواصل العالمي، وكيفية استخدام الأدوات الحديثة لإيصال الصوت الفلسطيني بفاعلية عبر مختلف المنصات، متسلحين بالمعرفة والتحليل لا مجرد العاطفة. يجب أن يبدأ هذا الجهد ببناء الجسور مع العالم العربي والإسلامي أولًا، لتعزيز التضامن العربي والشعبي مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية، قبل التوجه للعالم الغربي الذي يحمل الكثير من التحيزات، والانخراط الفعال في المحافل الدولية ليس فقط عبر الدبلوماسية الرسمية، بل من خلال منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والأكاديميين، والفنانين، لكسر جدار الصمت والتواطؤ وكشف الحقائق بما لا يدع مجالًا للشك أو التبرير.

بين اليأس القاتل والأمل الثائر - الأبعاد النفسية والسياسية لمسار المقاومة

هول الصدمة التي تعيشها غزة، وتجاهل المجتمع الدولي الصارخ، قد يدفعان نحو اليأس والإحباط، ويقوضان الثقة في أي حل سياسي عادل. المشهد السياسي الدولي يبدو عاجزًا أو متواطئًا أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مما يزيد من شعور الفلسطيني بالوحدة والعزلة، ويدفع للتفكير في مسارات سياسية جديدة تتجاوز الحلول التقليدية. لكن في المقابل، هذه النكبة المتجددة قد تُفجّرُ طاقاتٍ لم تكن متوقعة. الجيل الذي عايش الموت والدمار، وشهد ازدواجية المعايير بأمّ عينيه، لن يعودَ كما كان. إنه جيلٌ سيُصبحُ وقودًا لثورةٍ سياسيةٍ ووعيٍ عالميٍّ جديدٍ، وسيدفع نحو إعادة تقييم الأولويات السياسية الفلسطينية، وتوحيد الجهود نحو هدف التحرير، رغم كل المعوقات.

تُشكل هذه الصدمات المتتالية أبعادًا نفسية وسياسية عميقة تؤثر بشكل مباشر على مسار المقاومة الفلسطينية. على الصعيد النفسي، قد تُسفر هذه التجارب المتكررة عن تصلب في العزيمة ورفضٍ مطلقٍ للحلول الجزئية أو التي تنتقص من الحقوق الأساسية. فالألم المتراكم ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو جزءٌ عضويٌّ من الهوية الوطنية، يدفع إلى تعزيز الانتماء للأرض والقضية، ويُقلّص من مساحة التنازلات المقبولة. يمكن أن يولد هذا الضغط النفسي الهائل صمودًا أسطوريًا غير مسبوق، مدعومًا بإحساس عميق بالظلم التاريخي والراهن، وهو ما قد يدفع الأفراد والجماعات إلى أشكال أشدّ من المقاومة، ربما تتجاوز الأطر التقليدية المتعارف عليها، وقد تصل إلى مستويات من التضحية لم تُشهد من قبل. في المقابل، يكمن الخطر في احتمالية الشعور بالإرهاق واليأس الجماعي، خاصة في ظل استمرار الفشل الدولي في تحقيق العدالة، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في أي مسار سياسي أو حتى في جدوى النضال ذاته على المدى الطويل، ما لم يتم تحويل هذا الألم إلى طاقة إيجابية موجهة بوعي وإصرار.

أما على الصعيد السياسي، فإن هذه الأبعاد النفسية ستنعكس حتمًا على استراتيجيات المقاومة وأشكالها. فالمقاومة، بأشكالها المتعددة، ستتأثر بمدى فهم الجيل الجديد للعبة السياسية الدولية، ولقدرة المجتمع الدولي على التحرك. يمكن أن تؤدي هذه التجارب إلى تطوير أشكال مقاومة أكثر ابتكارًا وتنوعًا، تتجاوز الاعتماد الكلي على القوة العسكرية، لتُركّز بشكل متزايد على المقاومة الشعبية السلمية، والدبلوماسية القانونية، والنضال الإعلامي الممنهج لكسر السردية الإسرائيلية وتشكيل الرأي العام العالمي. هذا التحول سيُظهر أن المقاومة ليست حكرًا على السلاح، بل تشمل كل أشكال الصمود والتحدي للاحتلال. قد نشهد أيضًا تزايدًا في المطالب بالوحدة الوطنية كضرورة وجودية لا يمكن التنازل عنها، مدفوعًا بإدراك أن الانقسام هو أكبر خدمة للخصم ويهدد بقاء المشروع الوطني بأكمله. سيتزايد الضغط الشعبي على القيادات الفلسطينية لإعادة تقييم مسار المفاوضات التقليدي الذي لم يحقق تقدمًا ملموسًا، والبحث عن استراتيجيات جديدة تُعالج جذر المشكلة، وهي الاحتلال والتمييز المنهجي، وليس فقط آثاره. هذه الأبعاد النفسية والسياسية تُحوّل النكبة من مجرد ذكرى إلى قوة دافعة للمستقبل، تُشكّل وعيًا جمعيًا جديدًا يُدرك أن التحرير ليس فقط تحرير أرض، بل هو تحرير إرادة ووعي وهدف، يغذيه رفضٌ مطلقٌ للواقع المفروض، وإصرارٌ على بناء مستقبل مختلف.

فلسطين اليوم ليست مجردَ قضيةٍ إنسانيةٍ تُختزلُ في أعدادِ الضحايا؛ إنها قضيةُ وجودٍ وعدالةٍ لا يمكنُ المساومةُ عليها. الضغطَ الشعبيَّ العالميَّ المتنامي، الذي فضحَ زيفَ الروايةِ الإسرائيليةِ وازدواجيةَ المعاييرِ الغربيةِ، قد يُجبرُ الحكوماتِ على إعادةِ تقييمِ مواقفها والضغط على إسرائيل لتغيير نواياها المستقبلية. المقاومةَ الفلسطينيةَ، بأشكالها كافةً، تزدادُ رسوخًا، لأنها تُدركُ أن النكبةَ ليست مجردَ ذكرى، بل سياسةٌ مستمرةٌ لا يمكنُ مواجهتُها إلا بالصمودِ والثباتِ والإصرارِ على الحقوقِ كاملةً غيرَ منقوصةٍ، وتحديد مسارات عمل سياسي جديدة تضمن المستقبل.

إن النكبة الفلسطينية ليست مجرد مأساة انتهت فصولها في عام 1948؛ إنها ديناميكية سياسية مستمرة، تتجلى في كلّ يومٍ من أيام الاحتلال، وفي كلّ قطرة دمٍ تُراقُ في غزة، وتكشف بوضوح عن نوايا إسرائيلية مستقبلية تهدف إلى ترسيخ الهيمنة وتقويض أي حل عادل. إنها جرحٌ لا يندمل، صدمةٌ تتوارثها الأجيال، لكنها أيضًا وقودٌ لوعيٍ متجددٍ وإرادةٍ لا تقهر، تتجاوز ضياع الداخل وخذلان الخارج، وتُدركُ أن الإصلاحَ الذاتيَّ هو مفتاحُ التحريرِ الحقيقيِّ. العدالة لن تتحقق ما لم يُعترفَ بالنكبة كجريمةٍ تاريخيةٍ مستمرةٍ، وما لم تُرفع ازدواجية المعايير عن الإنسانية الفلسطينية، وما لم يتم تحليل النوايا الإسرائيلية المستقبلية وفضحها ومواجهتها بسياسات دولية فاعلة تتجاوز اللوم إلى الفعل. على العالم أن يختار: إما أن يبقى شريكًا صامتًا في هذه الجريمة التاريخية، أو أن يتحركَ بضميرٍ حيٍّ لإنهاء الظلم، وضمان حق الفلسطيني في العودة، وفي دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادة، حيث لا يضطرُ أيُّ جيلٍ قادمٍ لمعايشةِ صدمةٍ جديدةٍ من نكبةٍ لا تزالُ تُلطّخُ جبينَ الإنسانية وتشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. فهم النوايا الإسرائيلية المستقبلية، والعمل على تغيير موازين القوى، والأهم من ذلك، توحيد الصف الفلسطيني وتمكين وعيه الذاتي ودبلوماسيته الشعبية الفاعلة، هي الخطوات الأولى نحو صياغة استراتيجيات سياسية فعالة لمواجهتها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.