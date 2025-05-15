بعد وصف رئيس الوزراء الاسباني "اسرائيل" كدولة ابادة جماعية .. خارجية الاحتلال تستدعي السفير الإسباني

وطن: أعلنت خارجية الاحتلال الأربعاء أنّها استدعت السفير الإسباني للاحتجاج على “تصريحات خطرة” أدلى بها في اليوم نفسه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وخلال جلسة في مجلس النواب في مدريد سأل أحد النواب رئيس الوزراء عمّا إذا كانت إسبانيا "تتعامل تجاريا مع دولة إبادة جماعية مثل إسرائيل" فأجاب سانشيز "نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة إبادة جماعية"، من دون أن يذكر إسرائيل.

وتدهورت العلاقات بين دولة الاحتلال وإسبانيا منذ أن اعترفت الأخيرة ومعها إيرلندا والنروج بدولة فلسطين في 28 أيار/مايو 2024.

وفي الأشهر الأخيرة، برزت إسبانيا كواحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي انتقادا لحكومة الاحتلال ممّا أثار غضب حكومة نتنياهو.

وقالت خارجية الاحتلال في بيان مقتضب إنّ السفير الإسباني سيحضر إلى مقرّ الوزارة في القدس الخميس.