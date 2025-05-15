سموتريتش يحرض على تدمير قريتي بروقين وكفر الديك على غرار ما جرى في الشجاعية وتل السلطان بغزة

رام الله - وطن: دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك شمال الضفة الغربية على غرار الإبادة الجماعية في الشجاعية وتل السلطان بقطاع غزة.

دعوة سموتريتش جاءت بعد الإعلان الخميس عن مقتل مستوطنة وإصابة زوجها في إطلاق نار بالقرب من قرية بروقين شمال الضفة الأربعاء.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة وعدوانا عسكريا بالضفة؛ قتل خلالها عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة “إكس”: "كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، يجب علينا أن ندمر" في الضفة الغربية.

وأضاف: "يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان". وبروقين وكفر الديك في شمال الضفة، فيما الشجاعية في شمال قطاع غزة وتل السلطان في رفح بجنوبه.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن جيش الاحتلال دمر الجزء الأكبر من المباني في قطاع غزة.

