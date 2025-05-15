بنك القدس يعزز شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

فرانسيس ماليج: "نفخر بشراكتنا مع بنك القدس"

دريد جراب: "نعمل على تعميقها ونواصل تقديم حلول مرنة"

رام الله - وطن: في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع التجاري الفلسطيني وتعزيز اندماجه في الأسواق الإقليمية، أعلن بنك القدس عن توسيع شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال توقيع اتفاقية ائتمان دوّار ضمن برنامج تيسير التجارة (TFP).

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البنك الأوروبي في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة ونائب رئيس مجلس الإدارة دريد جراب والرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتندرج الاتفاقية ضمن إطار خط ضمان قائم بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (نحو 13.2 مليون يورو)، مما سيعزز قدرة بنك القدس من إصدار قروض تجارية دوّارة لصالح الشركات المحلية، ودعم عمليات ما قبل الشحن وما بعده، بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل الضروري لتنفيذ عمليات التجارة الخارجية.

وأشاد فرانسيس ماليج، المدير العام لمؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة المتينة مع بنك القدس، قائلاً: "نفخر بشراكتنا القوية مع بنك القدس. هذه الاتفاقية تمنح البنك قدرة أكبر على تلبية احتياجات الشركات المحلية من التمويل التجاري، مما يعزز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية ويخفف من تحديات التجارة الدولية."

من جانبه، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "نعمل على تعميق شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهذه الاتفاقية ستتيح لنا تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية لعملائنا، ودعم نمو الأعمال الفلسطينية وتعزيز اندماجها في الأسواق الإقليمية."

وكان بنك القدس قد انضم إلى برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي في عام 2019، من خلال دائرة المؤسسات المالية والاستثمار، والتي لعبت دورًا محوريًا في تطوير العلاقة وتوسيع نطاق التعاون ضمن عدة برامج تمويليه متعدده. وقد أتاح هذا الانضمام للبنك الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 100 بنك مصدر و800 بنك معزز، إلى جانب الاستفادة من برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في التمويل التجاري.

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما مجموعه 163.2 مليون يورو في 32 مشروعًا استثماريًا، دعماً للتنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات القطاع الخاص في فلسطين.