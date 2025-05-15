شراكة علمية تُثمر معرفة: كهرباء القدس تعقد ورشة تدريبية لنقل خبراتها إلى طلبة جامعة القدس"

وطن: عقدت شركة كهرباء القدس اليوم الأربعاء ورشة علمية متميزة لطلبة كلية الهندسة في جامعة القدس – أبو ديس، بحضور عدد من الكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية في الجامعة، إلى جانب عدد كبير من الطلاب المتحمسين لمعرفة جديد التقنيات في قطاع الكهرباء.

وقد رحبت إدارة جامعة القدس بشركة كهرباء القدس، مؤكدة على عمق العلاقة والشراكة المتينة بين الجامعة والشركة في مختلف المجالات، ومبرزةً أهمية الورشة في إثراء معرفة الطلبة بآخر التطورات والفرص في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي.

وتناول المهندس إبراهيم كرياكوس، رئيس قسم الفحص والقياس في الدائرة التكنولوجية بشركة كهرباء القدس، فرص وتحديات ربط أنظمة الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء، مستعرضاً أهم المشاريع التي نفذتها الشركة في هذا المجال. كما سلط الضوء على التطورات الحديثة التي تشهدها الشركة، ومدى استفادة المجتمع من هذه المبادرات التكنولوجية المتقدمة.

ومن جانبه، تحدث المهندس أمجد كمال، مدير دائرة المراقبة والتحكم(السكادا)، عن أنظمة المراقبة والتحكم التي تُستخدم في شركات توزيع الكهرباء، مبيناً أهمية هذه الأنظمة ودورها في ضمان كفاءة واستقرار الشبكات الكهربائية، مع تسليط الضوء على التقنيات المستخدمة لدى شركة كهرباء القدس التي تعتبر رائدة في هذا القطاع.

واختتمت الفعالية بمسابقة تفاعلية إلكترونية تم خلالها استعراض المحتوى المقدم وتوزيع الجوائز على الفائزين، فيما عبّر جميع الطلبة عن فرحتهم وشكرهم لشركة كهرباء محافظة القدس على المعلومات القيمة والمحاضرات الملهمة التي تلقوها.