الاحتلال يواصل إغلاق مداخل سلفيت ويقتحم بلدتي كفر الديك وبروقين

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ليلة أمس، فرض إجراءات عسكرية مشددة في محافظة سلفيت، شملت إغلاق الطرق والمداخل الرئيسية لمدينة سلفيت، وانتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط القرى والبلدات الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت مفرق خربة قيس، والطريق أسفل جسر سكاكا، إضافة إلى إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومنعت حركة المواطنين والمركبات في منطقة المطوي وهي الطريق الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدتي كفر الديك وبروقين غرب المحافظة، وتنتشر بشكل مكثف في محيطها وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.