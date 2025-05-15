43 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال بمجازر في خانيونس وغزة

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال مجازر فجر اليوم الخميس، في قطاع غزة، وتحديدا خانيونس، بعد قصف 8 منازل، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين أغلبهم من النساء والأطفال.

وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال استهدف 8 منازل في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد 27 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما حوصر العديد من الأشخاص تحت ركام المنازل، وسط انعدام المعدات اللازمة لانتشالهم.

وقام الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي، غرب خانيونس، ما أسفر عن شهيد، واحتراق العديد من الخيام وتشريد ساكنيها فجر اليوم.

كما قصف الاحتلال، منزلا في بلدة القرارة بخانيونس، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن العديد من الإصابات التي نقلت إلى مستشفى ناصر الطبي.

وتكدست جثامين الشهداء، في ثلاجة الموتى بمستشفى خانيونس، جراء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين جراء قصف شقة سكنية، في حي النصر بالمدينة.

وقصفت قوات الاحتلال، منزل في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال.