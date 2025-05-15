المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون: 77 عاماً من النكبة لن تكسر إرادتنا ولن تسقط حق العودة

وطن: في الذكرى السابعة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، جدد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون" تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتحرير الأرض، مؤكداً أن النكبة لم تكن حدثاً عابراً، بل جريمة مستمرة تتجدد فصولها بأبشع صورها، خاصة في العدوان الحالي على قطاع غزة.

وفي بيان أصدره اليوم 15 أيار 2025، ووصل وطن نسخة منه، وجّهه إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، شدد المؤتمر على أن المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948، بدعم من الاستعمار البريطاني، وأدت إلى تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني، ما زالت تتكرر اليوم في جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة.

وأكد المؤتمر أن "حق العودة وتحرير كامل التراب الوطني من النهر إلى البحر" هو حق مقدس لا يسقط بالتقادم، داعياً إلى وحدة وطنية حقيقية تقوم على أساس المقاومة، باعتبارها الخيار الوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني. كما جدّد رفضه القاطع لأي تسوية تنتقص من هذه الحقوق أو تحاول الالتفاف عليها.

وانتقد البيان بشدة أداء القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، واصفاً إياها بأنها "تفتقر إلى الشرعية التمثيلية" بسبب التفرد بالقرار، والانحياز لنهج التنازلات، وتغييب صوت المقاومة، ما يجعلها عاجزة عن قيادة المشروع الوطني.

ودعا المؤتمر إلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وشراكة وطنية، تُمكّن الشعب الفلسطيني من انتخاب هيئاته القيادية، واستعادة شرعيتها، وتمكينها من قيادة مشروع التحرير.

كما شدد على أهمية تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في الشتات كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وضرورة ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، باعتبار المعركة القانونية أحد ميادين المواجهة مع الاحتلال، وإسقاط الرواية الصهيونية أمام العالم.

وختم المؤتمر بيانه بتجديد العهد لأرواح الشهداء، وللاجئين والأسرى، بأن النضال سيستمر حتى دحر الاحتلال، وإقامة وطن حرّ لكل الفلسطينيين.

البيان كما وصل وطن:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14

77 عاما من النكبة لم ولن تمنع شعبنا عن مواصلة نضاله لتحرير ارضه وعودة اللاجئين

يا جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات،

يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية،

يا أحرار العالم .

في الخامس عشر من أيار، نستذكر سبعة وسبعين عاما من نكبة شعبنا الفلسطيني، التي دخلت منعطفا نوعيا عام 1948 بارتكاب العصابات الصهيونية، بدعم ورعاية المحتل البريطاني المجازر ضد العزل من ابناء شعبنا ، وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، في أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث، ليقام على أنقاض الوجود الفلسطيني وفوق الأرض المحتلة كيان عنصري استيطاني .

نكبتنا لم تكن حدثًا او ذكرى بل جريمة ونكبة مستمرة بأشكال مختلفة من التهجير والتجويع والقتل والحصار، والاستيطان، وهدم المنازل، ونهب الأرض، وطمس الهوية.

اليوم تتواصل وتتجلى ذات الجرائم بأبشع صورها ، في العدوان على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي عام 2023 ، عبر جريمة الإبادة الجماعية والتهجير التي لم يشهد لها العالم مثيلًا منذ الحرب العالمية الثانية.

إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون، وانطلاقًا من إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة والثابتة في الوطن والشتات، نؤكد ونحن نحيي ذكرى بدء نكبتنا المستمرة على ما يلي:

1. حق تحرير الارض وحق العودة حقوق مقدسة غير قابلة للتصرف، لا تسقط بالتقادم، وهي ثابتة في الوجدان الفلسطيني، ومكفولة في القانون الدولي، ونرفض أية محاولة للانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي مسمى أو اتفاق.

2. الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة المشروع الصهيوني وأساس هذه الوحدة التمسك بخيار المقاومة في مواجهة التفريط .

3. منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الوطني الجامع والكيان الذي جسده شعبنا عبر تضحياته والمعترف به دوليًا ممثلا لشعبنا، وان تعزيز دورها التمثيلي والقيادي يمر حصراً عبر إعادة بنائها على أسس الشراكة وخيار الشعب بانتخاب هيئاتها ، بما يرمم شرعيتها المتآكلة ويؤهلها لقيادة مشروع المقاومة والتحرير .

4. افتقاد القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطنية والسلطة الفلسطينية لاية شرعية تمثيلية ، نتيجة التفرد بالقرار، والانحياز لنهج التفريط والتنازلات المجانية وملاحقة وتصفية واعتقال المقاومين ، والتساوق مع ضغوط الاحتلال ، وإخفاقها في انجاز الوحدة الوطنية ما يجعلها عاجزة عن التعبير عن تطلعات شعبنا وقيادة مشروعه الوطني .

5. المقاومة الشاملة وبكل أشكالها التي كفلها القانون الدولي ، والمقاومة الشعبية، هي حق طبيعي وضرورة وطنية ، في ظل مرحلة التحرر الوطني التي يخوضها شعبنا ، وأن محاولات تجريمه أو وصمه بالإرهاب تُعدّ تواطؤًا ورضوخا لاعداء شعبنا وفي مقدمته العدو المحتل والدول الراعية للعدوان والإحرام وتنكّرًا لحقوق الشعوب في العدالة والحرية.

6. رفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، باعتباره خيانة لقضيتنا وطعنة في ظهر نضال شعبنا، ونحيّي الشعوب الحرة التي ترفض إقامة أي علاقة مع كيان عنصري استعماري يواصل سياسة الفصل العنصري والمجازر والإبادة الجماعية بحق الأبرياء.

7. مطالبة المؤسسات الحقوقية العربية والمؤسسات الحقوقية الدولية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، ولا سيما في قطاع غزة، ومطالبتها بوضع خطة تتحرك من خلالها امام المحاكم الدولية ومجلس حقوق الانسان لخوض المعركة القانونية باعتبارها احدى معارك المواجهة مع الاحتلال وصولا إلى ملاحقة مجرمي الحرب قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة الدولية وبما يدحض الرواية الصهيونية ويعزز السردية الفلسطينية القائمة على الحق والعدالة .

8. ضرورة وأهمية تعزيز دور الشتات الفلسطيني، كجزء أصيل من شعبنا، ورافعة أساسية لمشروعنا الوطني، وتعزيز تنظيم صفوفه وتفعيل مؤسساته ليبقى صوته حرًا، وضميره يقظًا، وسنده متينًا في معركة التحرير.

9.ان نضالنا الوطني وتضحيات شعبنا هدفها اولا وأخيرا، تحرير كامل ترابنا الوطني من النهر إلى البحر، وإقامة وطن حرّ لكل أبناء شعبنا، تتحقق فيه العدالة، وتُستعاد فيه السيادة، وتُصان فيه الكرامة.

يا أبناء شعبنا الصامد،

سبعة وسبعون عامًا لم تكسر إرادتنا، ولم تُطفئ نار الحق في صدورنا.

نُجدد عهدنا لأرواح الشهداء، لأسرانا، وللاجئين، بأننا مستمرون في معركة الوعي والمقاومة حتى إسقاط المشروع الصهيوني الاستعماري، وهزيمة كيان الفاشية والعنصرية، وانتزاع حقنا الكامل في العودة وتحرير وطننا .

لن ننسى، لن نغفر، لن نساوم

فلسطين لنا… والعودة قادمة، مهما طال الزمن.

المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون

15 أيار / مايو 2025