ضغوط أميركية مكثفة في مفاوضات الدوحة بين الاحتلال وحماس لوقف الحرب وتبادل الأسرى

وطن: تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ظل ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "ضغط أميركي غير مسبوق" تمارسه واشنطن على حكومة بنيامين نتنياهو لتحقيق اختراق سياسي يُفضي إلى إنهاء الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن الوفد الأميركي وصل إلى الدوحة برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حاملًا مقترحًا محدثًا ومتكاملاً ينص على وقف الحرب، وتحرير الأسرى، مقابل ترتيب مرحلة "اليوم التالي" بشكل يمنع عودة حركة حماس إلى السيطرة على القطاع.

وبحسب القناة، فإن المقترح الأميركي نال دعم الوسطاء ولاقى إشارات إيجابية من حماس، لكنه قوبل برفض إسرائيلي، حيث لا يزال نتنياهو يتمسك بخطة جزئية لا تشمل وقفًا كاملاً للعمليات العسكرية.

نتنياهو يواجه ضغوطاً أميركية و"اجتماعات دراماتيكية" في مكتبه

وذكرت القناة "12" العبرية، أن البيت الأبيض يمارس ضغوطاً مباشرة على الاحتلال، مع تحذيرات غير مسبوقة تم نقلها إلى نتنياهو مفادها أن الولايات المتحدة قد تتراجع عن دعمها في حال استمرت "إسرائيل" برفض التعاون مع المبادرة الأميركية، التي وصفت بـ"الفرصة الأخيرة".

وفيما نفت مصادر حكومية إسرائيلية حدوث اختراق حقيقي في المحادثات، أفادت القناة "13" أن المقترحات تشمل اتفاقاً جزئياً كمرحلة أولى، لكن نتنياهو يصرّ على شروط إسرائيلية كاملة ولا يبدي مرونة حتى الآن.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، يُجري ويتكوف مباحثات مع مسؤولين قطريين وممثلي الوسطاء، بينما يتابع نتنياهو المشاورات الأمنية مع طاقمه في "إسرائيل"، وسط تسريبات عن استعداد "تل أبيب" لتأجيل التوسّع البري في غزة إذا تأكدت أن محمد السنوار، أحد قادة حماس، قد "قُتل" في غارة إسرائيلية أخيرة.

تعثّر سياسي وضغوط شعبية متزايدة

ونقلت قناة i24NEWS العبرية عن مصادر إسرائيلية أن المفاوضات لم تُحرز تقدمًا ملموسًا، وأن قيادة حماس في الخارج تنتظر حسم مصير السنوار قبل اتخاذ قرارات بشأن طبيعة التفاوض.

في الوقت ذاته، شهدت الساحة الإسرائيلية تحركًا لافتًا من أكثر من 65 إسرائيليًا أُسروا سابقًا لدى المقاومة وأُفرج عنهم في صفقات تبادل، حيث وجّهوا رسالة إلى نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوا فيها إلى عدم تفويت الزخم الحالي والتوصل إلى صفقة شاملة تعيد الأسرى.

وجاء في الرسالة: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم مغادرة طاولة المفاوضات قبل توقيع اتفاق. هناك فرصة حقيقية للإنجاز. أغلبية الإسرائيليين تؤيد وقف القتال إذا كان الثمن استعادة الأسرى".

تأتي هذه المفاوضات وسط تصاعد التوتر العسكري في غزة والضفة الغربية، ووسط ضغوط أميركية وداخلية على نتنياهو، في ظل تراجع شعبيته ومطالبات متزايدة من عائلات الأسرى والشارع الإسرائيلي بتغليب المسار السياسي على العسكري.

وتخشى الإدارة الأميركية من فشل المفاوضات، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لتوسيع العمليات البرية في القطاع، ما قد يؤدي إلى انهيار كامل للمسار السياسي الإقليمي.