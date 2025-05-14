قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال يعتزم ترك منصبه في تموز/ يوليو المقبل

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية أنّ قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، أوري غوردين، أبلغ قائد الأركان "إيال زامير" إنهاء منصبه في تموز/ يوليو المقبل.

غوردين كان قد تولى المنصب منذ أيلول/سبتمبر 2022، وبحسب القناة "14" العبرية، فإنّه اسمه ذُكر في الماضي كشخص قد يشغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، لكن لا يبدو أن المنصب سيكون شاغراً قريباً، وبالتالي قد يضطر إلى التقاعد.

وذكر مرسل القناة هيلل بيتون روزن أسماء 3 مرشحين لمنصب قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، وهم: قائد الجبهة الداخلية رافي ميلو، رئيس شعبة القوة البشرية دادو بار كاليفا، قائد "الفيلق الشمالي" دان غولدبوس.

استقالة غوردين تأتي عقب الانتقادات الموجهة لأداء جيش الاحتلال خلال الحرب مع حزب الله، وفي ظل سلسلة من الاستقالات في القيادة العسكرية والأمنية للاحتلال، على خلفية الإخفاق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.