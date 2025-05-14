"أبو عبيدة" يبارك عملية إطلاق النار غربي سلفيت

وطن: بارك الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، مساء الأربعاء، عملية إطلاق النار على سيارة إسرائيلية التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطرة غربي سلفيت.

وقال أبو عبيدة، في منشور على منصة "تلغرام": "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية". ودعا أبو عبيدة جماهير الشعب للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة.

ومساء اليوم، أعلن الاعلام العبري عن مقتل مستوطنة متأثرة بجروح خطرة أصيبت بها في عملية إطلاق نار غربي سلفيت وإصابة آخر بجروح خطرة.