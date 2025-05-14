هآرتس: الجيش الإسرائيلي قدّم معلومات مضللة عن نفق تحت المستشفى الأوروبي

وطن: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قدّم معلومات "مضلّلة" حول وجود نفق تابع لحماس أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو المستشفى الذي تعرّض لقصف عنيف مرتين خلال 24 ساعة.

وبحسب الصحيفة، أظهر تحليل للصور الجوية التي نشرها الجيش نفسه أن النفق المزعوم يقع في مدرسة قريبة تُدعى "جنين"، وليس داخل المستشفى، مؤكدة عدم وجود أدلة تدعم رواية مرور النفق أسفل المنشأة الطبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، أنه نفّذ "هجومًا دقيقًا" استهدف مجمع قيادة وسيطرة لحماس تحت المستشفى، زاعمًا وجود عناصر من كتائب القسام، وعلى رأسهم القيادي محمد السنوار.

وفي اليوم نفسه، استهدف الاحتلال مجمع ناصر الطبي، أكبر مستشفيات خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم الصحفي حسن أصليح، وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وذكر المكتب أن 38 مستشفى و81 مركزًا صحيًا و164 منشأة طبية تضررت أو خرجت عن الخدمة منذ بدء الحرب، التي أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، وأزيد من 11 ألف مفقود، معظمهم من النساء والأطفال، في حرب وصفها بأنها "إبادة جماعية متواصلة".