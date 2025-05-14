"أزمة غير مسبوقة".. قطاع السياحة في "إسرائيل" تكبد خسائر تجاوزت لـ3 مليارات دولار

وطن: أظهرت بيانات وزارة السياحة في كيان الاحتلال أنّ القطاع السياحي يمرّ بأزمة غير مسبوقة، حيث انخفض عدد السيّاح القادمين بنسبة تفوق 90% منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب تقديرات بثّتها قناة "مكان" العبرية، فإنّ الخسائر المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع تجاوزت 12 مليار شيكل (نحو 3.5 مليارات دولار) حتى الآن.

ويرجع مسؤولون هذا التراجع الحادّ إلى توقف شبه كلي لحركة الطيران الدولي، وتحذيرات السفر التي أصدرتها عشرات الدول، إلى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة داخل "إسرائيل".

وأكدت جمعية "الفنادق في إسرائيل" انخفاض نسب إشغال الفنادق إلى مستويات تاريخية، لا تتعدى 10% في بعض المناطق، مقارنةً بـ80% في المواسم السابقة.

كما ذكرت الجمعية أنّ العديد من المرافق السياحية أغلقت أبوابها أو خفّضت نشاطها.

وأبدت جهات في القطاع خشيتها من استمرار الأزمة حتى بعد انتهاء الحرب، في ظل تراجع صورة "إسرائيل" كوجهة سياحية، وحاجة طويلة لإعادة الثقة بالأسواق الدولية.