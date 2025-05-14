غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة

وطن: وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان هناك.

وخلال اجتماع عقده في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أكد غوتيريش أن هذه الخطوات تُمهّد الطريق لإطلاق مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، مشددًا على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقال: "أجدد دعوتي لوقف الأعمال العدائية فورًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، والإفراج عن كافة الرهائن، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق حل الدولتين بشكل لا رجعة فيه".