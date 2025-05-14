"سرايا القدس" تبث مشاهد قصف مستوطنات الغلاف وتوجّه تحية للشعب اليمني

وطن: بثّت "سرايا القدس**، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظات إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدن ومستوطنات في محيط قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلانها تنفيذ العملية يوم أمس.

ويُظهر التسجيل مشاهد لتجهيز ونقل منصات الإطلاق، تلاها قصف مستوطنات "أسدود"، "عسقلان"، و"سديروت"، بالإضافة إلى عدد من مستوطنات غلاف غزة. ووصفت السرايا هذا القصف بأنه ردّ على ما اعتبرته "جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا"، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما تضمن الفيديو تحية خاصة من السرايا إلى الشعب اليمني، حيث كُتب على إحدى منصات الإطلاق: "إهداء إلى الشعب اليمني الحر الشجاع".

وظهرت رسالة مماثلة إهداءً إلى الشهيد نور البيطاوي، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذي ارتقى الجمعة الماضية خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.