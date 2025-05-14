محادثات الدوحة تتواصل: واشنطن تضغط لتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي

وطن: تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع جهود لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، وسط ضغوط أميركية لتوسيع نطاق التفاوض.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، يسعى لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنح الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة صلاحيات أوسع، بما يتيح تقدماً في المحادثات.

ونقلت مصادر مطلعة أن ويتكوف، برفقة مسؤولين قطريين، عقد اجتماعاً مطولاً استمر ساعتين مع الوفد الإسرائيلي أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي يواصل محادثاته في الدوحة، بمشاركة ويتكوف وآدم بولر، وهما مبعوثان للرئيس الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن ويتكوف يدرس مقترحات جديدة تتيح الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة على دفعات، سعياً لتسهيل التوصل إلى هدنة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ويتكوف يعمل على إقناع نتنياهو بتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي في المفاوضات، في محاولة لكسر الجمود.

وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى الدوحة يوم أمس الثلاثاء، بتكليف من نتنياهو، عقب مشاورات أجراها مع ويتكوف ومكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، تواصل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودها لتحقيق وقف لإطلاق النار، خاصة بعد تراجع نتنياهو عن اتفاق مبرم في يناير الماضي، وتصعيده التهديدات بشن عملية عسكرية جديدة في غزة أطلق عليها اسم "عربات غدعون".

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، يوم الاثنين، بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأميركية.

وأوضحت حماس أن هذه الخطوة جاءت في إطار "مبادرة إنسانية" أبدت خلالها مرونة واستعداداً لدخول مفاوضات شاملة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة.