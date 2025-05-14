بريطانيا: "إسرائيل" ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية

وطن: قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن "إسرائيل" ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ودعا فالكونر خلال كلمته، خلال جلسة في البرلمان البريطاني تناولت الوضع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة على الفور، مشددا على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية أمر "مروّع".

وأضاف: "أطنان من المواد الغذائية متروكة حالياً لتتعفن على حدود غزة مع إسرائيل، بينما تتم عرقلة وصولها إلى أناس على وشك الموت جوعاً".

وذكر أن وزراء إسرائيليين يقولون إن قرار منع المساعدات يُستخدم كـ"أداة ضغط"، واصفا ذلك بأنه تصرف قاسٍ ولا يمكن الدفاع عنه، مردفا "قُتل المزيد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية خلال ليلة واحدة، ويجب وضع حد لهذا".

ولفت فالكونر، إلى استمرار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه "ندعم محكمة العدل الدولية واستقلاليتها، وقد أصدرت المحكمة سلسلة من التدابير المؤقتة في هذه القضية، ونحن نؤيد هذه التدابير، وإسرائيل ملزمة بتنفيذها".