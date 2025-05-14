الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، خلال العدوان المتواصل عليه لليوم الـ95 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال واصلت هدم المباني السكنية في محيط مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، مع فرض حصار مشدد على المنطقة وانتشار مكثف للفرق الراجلة، التي أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين والصحفيين أثناء وجودهم في منطقة الأحراش المقابلة للمخيم، لمشاهدة ما يجري هناك.

ويأتي هذا التصعيد، تنفيذا لمخطط الاحتلال بهدم 106 بنايات ومنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس، الذي أعلنه قبل أسبوعين، وشرع بتنفيذه خلال الأسبوع الماضي في مخيم نور شمس.

وحسب التقديرات المحلية، فقد بلغ عدد المباني التي هدمتها جرافات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 20 مبنى بما تضمه من شقق سكنية، إضافة إلى نسف منازل أخرى أخلاها سكانها، وتهجيرهم قسرا منها خلال العدوان المتواصل.