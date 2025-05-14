"القسام " تنفذ كميناً ضد قوات الاحتلال في رفح

رام الله – وطن: بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لكمين معقد نفذه مقاتلوها، ضد قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات استهداف عناصر القسام لقوة إسرائيلية بالقذائف، بينما كانت الأخيرة تستعد لتفجير منزل فلسطيني. كما وثّقت المشاهد تفجير عبوة ناسفة في قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال في أحد شوارع المدينة.

وتندرج هذه العمليات في إطار مقاومة كتائب القسام للتوغل الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، في ظل الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أن عدد قتلاه منذ بدء الحرب بلغ 856 عسكرياً، بينهم 8 سقطوا منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس/آذار الماضي، في حين بلغ عدد الجرحى 5847، منهم 2641 أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة. وتشمل هذه الإحصائيات القتلى والمصابين في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

رغم ذلك، تُوجَّه لجيش الاحتلال اتهامات بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره، وسط تقارير تفيد بفرض رقابة عسكرية مشددة على الإعلام الإسرائيلي بشأن الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها قواته.