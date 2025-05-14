الاحتلال يعتقل مواطنا عقب اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا عقب اعتداء للمستوطنين وتكسير أشجار زيتون، جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن أحمد جبر النواجعة، عقب تكسير مجموعة من المستعمرين عددا من أشجار الزيتون للمواطن النواجعة في قرية سوسيا شرق يطا.

وفي السياق ذاته، أطلق مستعمرون قطعان مواشيهم في حقول المواطنين الزراعية في أكثر من 15 موقعا في مسافر وشرق يطا، وأتلفوا جزءا كبيرا من محاصيلها الزراعية.