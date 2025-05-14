نتائج أعمال باديكو للربع الأول من العام 2025

وطن: أفصحت باديكو عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للرُبع الأول من العام 2025، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 6.2 مليون دولار مقارنة مع 4.9 مليون دولار لذات الفترة من العام 2024، أي بارتفاع نسبته 26%.

ويأتي هذا الارتفاع في النتائج المالية لباديكو نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لشركاتها التابعة والحليفة في هذا الرُبع، وذلك على الرغم من استمرار العدوان على قطاع غزة وما صاحبه من توقف للعمليات التشغيلية في القطاع، والتداعيات المتفاقمة في الضفة الغربية.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغت الموجودات الموحدة 776.5 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت حقوق الملكية الموحدة 469.7 مليون دولار، منها 406.5 مليون دولار حقوق لمساهمي باديكو.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) هي شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في فلسطين كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقار، والمال، والصناعة والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.

