منظمة البيدر: في ذكرى النكبة 77 التجمعات البدوية تتعرض هولوكوست حقيقي

وطن: قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في ذكرى 77 النكبة، إن التجمعات البدوية في الضفة الغربية تواجه “هولوكوست حقيقي” حيث تتعرض لانتهاكات غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر، المحامي حسن مليحات،أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في الضفة الغربية، مبيِّنًا أن الاحتلال يواصل التهجير القسري، هدم المنازل، وتدمير الممتلكات وأضاف أن هذه الانتهاكات ليست مجرد حوادث فردية، بل هي جزء من مشروع إسرائيل الهادف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام ذكرى النكبة، تلك اللحظة التاريخية التي شهد فيها الشعب الفلسطيني تهجيرًا قسريًا من أراضيه عام 1948، وهو اليوم الذي ألقت فيه إسرائيل بفلسطين وأهلها إلى التشرد والتدمير، وبدون أدنى اهتمام لحقوقهم الإنسانية وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لا تزال آثار هذه النكبة حاضرة في حياة الفلسطينيين، خصوصًا في التجمعات البدوية في الضفة الغربية، التي أصبحت الآن مركزًا لانتهاكات الاحتلال المستمرة.

وتعتبر التجمعات البدوية في الضفة الغربية من بين الأكثر تضررًا من هذه الانتهاكات،حيث يواجه سكانها تهجيرًا قسريًا مستمرًا، واعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ويبلغ عدد هذه التجمعات في الضفة الغربية حوالي 212 تجمعًا بدويًا، وتتمركز بشكل أساسي في مناطق القدس، الخليل، الأغوار، أريحا، رام الله، بيت لحم، ونابلس ورغم الصعوبات المستمرة التي يواجهها السكان في هذه المناطق، إلا أنهم يعبرون عن صمودهم المستمر في وجه محاولات الاحتلال تهجيرهم من أراضيهم.

ومدو السابع من اكتوبر 2024، تعرضت التجمعات البدوية في الضفة الغربية لـ 4820 انتهاكًا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث تنوعت هذه الانتهاكات بين هدم المنازل، مصادرة الأراضي، الاعتقالات، الاعتداءات من قبل المستوطنين، وتدمير المنشآت الحيوية تمثل هذه الانتهاكات جزءًا من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، عبر التضييق عليهم بشكل مستمر، وإجبارهم على الرحيل.

تعتبر مناطق القدس، الخليل، والأغوار من أكثر المناطق التي تعرضت لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية حيث يتم تنفيذ عمليات هدم جماعي للمنازل، ملاحقة السكان البدو، مصادرة أراضيهم، وتدمير المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها البدو في معيشتهم وتستهدف هذه الانتهاكات أيضًا منع الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان ويعرضهم لخطر التشرُّد.

تستهدف إسرائيل بشكل مستمر التجمعات البدوية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس، حيث تضم عرب الجهالين، أبو نوار، جبل البابا أما في الخليل، فتمثل سوسيا، جنبة، المجاز من أبرز المناطق المستهدفة وفي الأغوار، يتم ملاحقة سكان الفارسية، حمصة، عين شبلة، حيث يعانون من التضييق على حياتهم اليوميةفي رام الله، تتعرض تجمعات مثل وادي السيق وعين الرشاش إلى التهديد المستمر، وفي بيت لحم تجد تجمعات مثل جب الذيب، خلة الحمرا، وبرية كيسان نفسها في مرمى السياسات الاستيطانية. وفي نابلس، يتعرض النصارية وعين الزراعة لاعتداءات المستوطنين، في ظل غياب الحماية من قبل الجيش الإسرائيلي.

كل هذه التجمعات البدوية تعاني من التهجير القسري، والهدم المتواصل للمنازل، والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين، الذين يتمتعون بحماية ودعم من الجيش الإسرائيلي هؤلاء البدو يجدون أنفسهم في مواجهة صعوبات حياتية كبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الاحتلال إلى إخلائهم من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في تقرير سابق لها، إن التجمعات البدوية في الضفة الغربية تواجه “هولوكوست حقيقي” نتيجة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وأكد المشرف العام للمنظمة، المحامي حسن مليحات، أن هذه الانتهاكات تستهدف تدمير حياة الفلسطينيين بشكل ممنهج، لافتًا إلى أن ما يحدث في هذه التجمعات ليس مجرد اعتداءات فردية، بل هو جزء من سياسة تطهير عرقي تهدف إلى إجبار السكان على مغادرة أراضيهم وأضاف أن الاحتلال يمارس سياسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في هذه التجمعات، حيث تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل، مصادرة الأراضي، وتدمير المحاصيل الزراعية بشكل متسارع.

وأشار المحامي حسن مليحات إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية بدأت تتسارع بشكل غير مسبوق، مما يشير إلى تصعيد مستمر في محاولات إخضاع السكان البدو في الضفة الغربية لإرادة الاحتلال وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الوضع، ويجب أن يعمل على وقف هذه الانتهاكات التي تمثل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان.

إن الصمود الذي تبديه التجمعات البدوية في الضفة الغربية أمام الاحتلال الإسرائيلي يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الاعتداءات المستمرة التي يتعرضون لها رغم محاولات الاحتلال لتدمير الهوية الفلسطينية وإفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها، يبقى الفلسطينيون في هذه التجمعات متمسكين بحقهم في العيش على أرضهم.