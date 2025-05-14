ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,928 والإصابات إلى 119,846 منذ بدء العدوان

وطن: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,928 شهيدا، و119,846 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2,799 شهيدا، و7,805 مصابين، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 شهيدا، و125 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وصل إلى المستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وعشرات الإصابات، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المواطنين في قطاع غزة.