ترامب يدعو "الجولاني" لطرد "الارهابيين" الفلسطينيين من سوريا والتطبيع مع "اسرائيل"

رام الله - وطن: نشر البيت الأبيض اليوم الأربعاء تفاصيل اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابو محمد الجولاني "احمد الشرع" في الرياض.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضم عبر الهاتف إلى الاجتماع.

وأفاد بأن ترامب قال للشرع إن أمامه فرصة عظيمة لصنع تاريخ جديد في سوريا، ودعا إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل، وإلى التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم "داعش".

وأوضح أن الشرع أكد خلال اللقاء أن الفرصة متاحة في ظل انسحاب الإيرانيين من سوريا، مشيرا إلى مصالح سوريا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله ان "ترمب دعا الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، والى ترحيل الارهابيين الفلسطينيين من سوريا".